МВД России предложило ввести уголовное наказание для дропперов

В правительство страны направлен разработанный МВД России проект федерального закона, которым предлагается установить уголовную ответственность для подставных лиц, занимающихся выводом и обналичиванием похищенных средств – для «дропперов». Как сообщается в телеграм-канале «Вестник Киберполиции России», передачу зарегистрированных на себя электронных средств платежа или доступа к ним законопроектом предлагается определять как преступление средней степени тяжести, но если преступление совершено в составе организованной группы, его квалифицируют как тяжкое преступление.

Как информировал «Башинформ», с 25 июля банки должны отключать дистанционное обслуживание дропперам — людям, чьи банковские счета и карты используются для вывода украденных денег. В итоге дропперы не смогут пользоваться картами и совершать онлайн-операции.