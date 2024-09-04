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4 Сентября , 19:50
Год особой заботы

Правительство РФ утвердило концепцию по повышению занятости инвалидов

Правительство утвердило концепцию и план мероприятий повышения уровня занятости инвалидов до 2030 года. Работа ведется по поручению президента.

Михаил Мишустин подчеркнул, что активное внедрение современных технологий, развитие новых форм занятости, в том числе удаленной, – открывают дополнительные возможности для трудоустройства граждан с инвалидностью и их профессиональной реализации.

Как сообщает пресс-служба российского правительства, концепция предполагает:

  • содействие людям с ограничениями по здоровью в открытии и ведении собственного бизнеса,
  • повышение доступности среднего профессионального и высшего образования, а также переквалификации,
  • оказание выпускникам качественной помощи в последующем поиске работы и при адаптации на новом месте.

Особое внимание будет уделено участникам СВО, получившим инвалидность. Как отметил глава правительства, для быстрого решения вопросов их трудоустройства необходимо повысить уровень взаимодействия фонда «Защитники Отечества» с региональными органами службы занятости и обеспечить индивидуальный подход в каждой подобной ситуации.

В числе целевых показателей концепции:

  • повышение уровня трудоустройства инвалидов, обратившихся в службу занятости, – до 75%, а выпускников вузов с инвалидностью – до 60%,
  • запуск работы системы оказания услуг по социальной занятости и сопровождаемой трудовой деятельности инвалидов во всех регионах страны к 2030 году.

    Концепция включает:
  • организацию профориентационной работы с детьми-инвалидами, начиная с 6-го класса школы,
  • актуализацию перечня подготовки инвалидов по востребованным специальностям высшего образования,
  • утверждение перечня квалификаций, учитывающих особенности здоровья, доступных для получения и подтверждения людьми с ограниченными возможностями,
  • подготовку предложений по актуализации законодательства в части предоставления льгот и гарантий работающим инвалидам,
  • разработку мер по сохранению, модернизации и развитию специализированных предприятий.

Также в план включены мероприятия по развитию движения «Абилимпикс» и содействию трудоустройству его участников, разработка рекомендаций для работодателей в части адаптации специалистов из числа людей с ограниченными возможностями на рабочем месте.

«Нужно учитывать мнение самих людей с ограничениями по здоровью, ориентироваться на обратную связь от граждан, важность которой всегда подчеркивает президент. Прошу внимательно за этим следить», – сказал глава правительства.

Автор:Лейла Аралбаева
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