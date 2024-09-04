Правительство РФ утвердило концепцию по повышению занятости инвалидов

Правительство утвердило концепцию и план мероприятий повышения уровня занятости инвалидов до 2030 года. Работа ведется по поручению президента.
Михаил Мишустин подчеркнул, что активное внедрение современных технологий, развитие новых форм занятости, в том числе удаленной, – открывают дополнительные возможности для трудоустройства граждан с инвалидностью и их профессиональной реализации.
Как сообщает пресс-служба российского правительства, концепция предполагает:
Особое внимание будет уделено участникам СВО, получившим инвалидность. Как отметил глава правительства, для быстрого решения вопросов их трудоустройства необходимо повысить уровень взаимодействия фонда «Защитники Отечества» с региональными органами службы занятости и обеспечить индивидуальный подход в каждой подобной ситуации.
В числе целевых показателей концепции:
Также в план включены мероприятия по развитию движения «Абилимпикс» и содействию трудоустройству его участников, разработка рекомендаций для работодателей в части адаптации специалистов из числа людей с ограниченными возможностями на рабочем месте.
«Нужно учитывать мнение самих людей с ограничениями по здоровью, ориентироваться на обратную связь от граждан, важность которой всегда подчеркивает президент. Прошу внимательно за этим следить», – сказал глава правительства.