Правительство РФ утвердило концепцию по повышению занятости инвалидов

Правительство утвердило концепцию и план мероприятий повышения уровня занятости инвалидов до 2030 года. Работа ведется по поручению президента.

Михаил Мишустин подчеркнул, что активное внедрение современных технологий, развитие новых форм занятости, в том числе удаленной, – открывают дополнительные возможности для трудоустройства граждан с инвалидностью и их профессиональной реализации.



Как сообщает пресс-служба российского правительства, концепция предполагает:

содействие людям с ограничениями по здоровью в открытии и ведении собственного бизнеса,

повышение доступности среднего профессионального и высшего образования, а также переквалификации,

оказание выпускникам качественной помощи в последующем поиске работы и при адаптации на новом месте.

Особое внимание будет уделено участникам СВО, получившим инвалидность. Как отметил глава правительства, для быстрого решения вопросов их трудоустройства необходимо повысить уровень взаимодействия фонда «Защитники Отечества» с региональными органами службы занятости и обеспечить индивидуальный подход в каждой подобной ситуации.



В числе целевых показателей концепции:

повышение уровня трудоустройства инвалидов, обратившихся в службу занятости, – до 75%, а выпускников вузов с инвалидностью – до 60%,

запуск работы системы оказания услуг по социальной занятости и сопровождаемой трудовой деятельности инвалидов во всех регионах страны к 2030 году.



Концепция включает:

Концепция включает: организацию профориентационной работы с детьми-инвалидами, начиная с 6-го класса школы,

актуализацию перечня подготовки инвалидов по востребованным специальностям высшего образования,

утверждение перечня квалификаций, учитывающих особенности здоровья, доступных для получения и подтверждения людьми с ограниченными возможностями,

подготовку предложений по актуализации законодательства в части предоставления льгот и гарантий работающим инвалидам,

разработку мер по сохранению, модернизации и развитию специализированных предприятий.

Также в план включены мероприятия по развитию движения «Абилимпикс» и содействию трудоустройству его участников, разработка рекомендаций для работодателей в части адаптации специалистов из числа людей с ограниченными возможностями на рабочем месте.



«Нужно учитывать мнение самих людей с ограничениями по здоровью, ориентироваться на обратную связь от граждан, важность которой всегда подчеркивает президент. Прошу внимательно за этим следить», – сказал глава правительства.