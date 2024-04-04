Власти РФ продолжат индексировать минимальный размер оплаты труда, к 2030 году он должен вырасти почти вдвое — до 35 тыс. рублей. Об этом заявил президент РФ на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Об этом глава государства говорил ещё в ходе послания Федеральному Собранию 29 февраля.

Показатель МРОТ используется при расчёте зарплат бюджетников, социальных пособий и выплат.

С 2020 года МРОТ в стране вырос с 12 тыс. до 19 тыс. руб. в месяц. В Башкирии минимальный размер оплаты труда с учетом анонсированного на 2024 год роста на 18,5% составил 22 128 руб. (+3450 руб.). Республиканский показатель выше среднероссийского (19 242 руб.) за счет уральского коэффициента 15%.