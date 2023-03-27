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Вчера, 17:48

Радий Хабиров поздравил военнослужащих и сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Сегодня в Уфе прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню образования войск национальной гвардии РФ и 30-летию создания специального отряда быстрого реагирования «Толпар» Управления Росгвардии по Республике Башкортостан.

С профессиональным праздником военнослужащих и сотрудников Росгвардии республики поздравил Глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Бойцы Росгвардии – это особая категория защитников Отечества. Надёжная опора нашей страны, республики. Вы твердо стоите на страже Российского государства в мирное время, успешно решаете сложные боевые задачи в горячих точках, обеспечиваете безопасность проведения крупных политических саммитов, спортивных и культурных форумов.

Сегодня вы находитесь на передовых рубежах проведения специальной военной операции, стоите на страже правопорядка в прифронтовой полосе.

Вы понимаете, что враг может пойти на провокации, цинично наносить удары в спину, не считаясь с жертвами среди мирного населения. В зоне боевых действий вам противостоят националисты, прошедшие специальную диверсионную подготовку в западных странах. Вы готовы к любым, самым сложным вызовам, постоянно оттачиваете боевые навыки. Осваиваете новейшие технологии, умело работаете с беспилотной техникой.

В 30-летний юбилей специального отряда быстрого реагирования «Толпар» хочу выразить слова благодарности всем тем, кто служил и служит в рядах этого элитного боевого подразделения.

Отдельное спасибо всем его ветеранам за большой вклад в формирование славных традиций войск национальной гвардии Российской Федерации и воспитание достойной смены.

Уважаемые бойцы Росгвардии! Пусть в вашей службе будет меньше боевых тревог. Пусть дома вас ждут любящие жены и дети. Огромное спасибо вашим родителям, семьям за терпение, сопереживание и поддержку.

Благодарю вас за верность долгу, высокий профессионализм и безупречную службу! С праздником и памятной датой, дорогие друзья», - сказал Радий Хабиров. 

За добросовестное исполнение служебных обязанностей Глава Башкортостана вручил военнослужащим и сотрудникам государственные награды республики.

Премьер-министр правительства Андрей Назаров отметил, что республика оказывает постоянную поддержку управлению Росгвардии.

«Башкортостан принимал активное участие в формировании добровольческого батальона имени «Салавата Юлаева», который вошел в состав Росгвардии», - отметил премьер-министр.

Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев поздравил действующих сотрудников и ветеранов Росгвардии с их профессиональным праздником и выразил искреннюю признательность за высокий профессионализм и преданность служебному долгу. Со словами поздравления также выступили главный федеральный инспектор по Башкортостану Алексей Касьянов и заместитель министра внутренних дел по Башкортостану Артур Сайфуллин.

«Личный состав, военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии России стоят на защите целостности государства, на переднем крае борьбы с преступностью, терроризмом и экстремизмом, с честью и достоинством выполняют свой воинский и служебный долг в районах проведения специальной военной операции. С первых дней военнослужащие 29-го специального отряда специального назначения имени Минигали Шаймуратова, подразделения ОМОН «Урал», СОБР «Толпар» показали несокрушимую стойкость и верность своему долгу. Высокие результаты служебной деятельности показывают подразделения вневедомственной охраны, выполняя тяжелую работу по обеспечению безопасности, защите населения от преступных посягательств. Отряд СОБРа, который отмечает 30-летний юбилей, прошел длинный боевой путь, его история знает бесчисленное количество боевых командировок, примеров мужества и самоотверженности», - сказал в своем выступлении начальник управления Росгвардии по РБ, генерал-майор полиции Александр Бурдо.

Он поблагодарил Главу республики за постоянную поддержку и личное участие в вопросах экипировки, медицинского и продовольственного обеспечения подразделений Росгвардии, участвующих в боевых действиях в зоне СВО, и социальную помощь семьям погибших военнослужащих.

Александр Бурдо вручил Радию Хабирову медаль «5 лет Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации и 210 лет войскам правопорядка России» за оказание содействия в выполнении задач и осуществлении полномочий, возложенных на войска национальной гвардии.

Председатель совета ветеранов регионального отделения общероссийской организации «Ветераны войск правопорядка», подполковник милиции в отставке Фарит Суфияров поздравил своих коллег с профессиональным праздником, пожелал крепкого здоровья и достижений всех поставленных задач.

Автор:Азат Гиззатуллин
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