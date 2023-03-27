Радий Хабиров поздравил военнослужащих и сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Сегодня в Уфе прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню образования войск национальной гвардии РФ и 30-летию создания специального отряда быстрого реагирования «Толпар» Управления Росгвардии по Республике Башкортостан.

С профессиональным праздником военнослужащих и сотрудников Росгвардии республики поздравил Глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Бойцы Росгвардии – это особая категория защитников Отечества. Надёжная опора нашей страны, республики. Вы твердо стоите на страже Российского государства в мирное время, успешно решаете сложные боевые задачи в горячих точках, обеспечиваете безопасность проведения крупных политических саммитов, спортивных и культурных форумов.

Сегодня вы находитесь на передовых рубежах проведения специальной военной операции, стоите на страже правопорядка в прифронтовой полосе.

Вы понимаете, что враг может пойти на провокации, цинично наносить удары в спину, не считаясь с жертвами среди мирного населения. В зоне боевых действий вам противостоят националисты, прошедшие специальную диверсионную подготовку в западных странах. Вы готовы к любым, самым сложным вызовам, постоянно оттачиваете боевые навыки. Осваиваете новейшие технологии, умело работаете с беспилотной техникой.

В 30-летний юбилей специального отряда быстрого реагирования «Толпар» хочу выразить слова благодарности всем тем, кто служил и служит в рядах этого элитного боевого подразделения.

Отдельное спасибо всем его ветеранам за большой вклад в формирование славных традиций войск национальной гвардии Российской Федерации и воспитание достойной смены.

Уважаемые бойцы Росгвардии! Пусть в вашей службе будет меньше боевых тревог. Пусть дома вас ждут любящие жены и дети. Огромное спасибо вашим родителям, семьям за терпение, сопереживание и поддержку.

Благодарю вас за верность долгу, высокий профессионализм и безупречную службу! С праздником и памятной датой, дорогие друзья», - сказал Радий Хабиров.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей Глава Башкортостана вручил военнослужащим и сотрудникам государственные награды республики.