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Вчера, 18:13

Президент России присвоил почетные звания врачам из Башкирии

Согласно документам, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации, указом Президента России от 27 марта 2023 года двум врачам из Башкирии были присвоены федеральные почетные звания.

Как уточнил "Башинформ", звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получил заведующий кафедрой Башкирского государственного медицинского университета Сергей Аверьянов. Звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» присвоено главному врачу Больницы скорой медицинской помощи Уфы Ирине Карамовой.    

 

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