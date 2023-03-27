На «Транспортном часе» обсудили планы по ремонту «фонящих» дорог Башкортостана

В доме Республики Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл очередной «Транспортный час». На повестке дня – вопросы повышения качества и безопасности дорожной сети региона.

Руководитель минтранса республики Александр Клебанов доложил о реализации программы ремонта «фонящих» дорог, которую запустили по инициативе Главы республики в 2023 году с бюджетом в 4 млрд рублей. В планах на 2023 год – привести в порядок 19 автодорог общей протяжённостью 218,5 км и 16 улиц населённых пунктов длиной 234 км.

Крупнейший проект по этому направлению – модернизация 47 км автодороги Сибай–Акъяр в Баймакском и Хайбуллинском районах. В 2023 году планируют обновить 24 км трассы, а полностью завершить работы – в 2024 году. Всего на эти цели направят 584 млн рублей. Ещё 343 млн выделят на ремонт участков автодороги Стерлитамак–Раевский протяжённостью 16 км, ремонт которых не проводили больше 20 лет.

Кроме того, 210 млн рублей направят на то, чтобы привести в порядок трассу Новосараево–Глуховская в Белебеевском районе, 195 млн – на автодорогу Курасково–Нурлино–Арсланово в Уфимском районе, 174 млн рублей – на трассу Явгильдино–Щучье озеро в Аскинском районе, 162 млн рублей – на участок Четырман–Верхний Чат в Янаульском районе, а 159 млн рублей – на дорогу Мещегарово–Турнали–Мурсалимкино в Салаватском районе.

В перечень «фонящих» вопросов также включили завершение реконструкции 40 км трассы Бирск–Тастуба–Сатка, ремонт подъездных дорог к садовым товариществам и малым населённым пунктам.

Начальник Управления Главы Башкортостана по социальным коммуникациям Елена Прочаковская отметила, что все эти участки находятся на верхних строчках рейтинга обращений в соцсетях.

Руководитель региона поручил представить утверждённый список на оперативном совещании в конце апреля, чтобы с ним могли ознакомиться жители.