Владимир Путин учредил медаль «За храбрость»

Президент России Владимир Путин постановил учредить медаль «За храбрость». Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале 23 марта.

«Медалью «За храбрость» награждаются граждане Российской Федерации за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности», — говорится в положении о медали.

Медалью также могут быть награждены иностранные граждане и лица без гражданства. Она имеет две степени, высшей из которых является I степень. Награждение ею может быть произведено посмертно.