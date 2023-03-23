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Сегодня, 17:15

Михаил Мишустин: ЕГЭ даёт детям из глубинки возможность поступать в ведущие вузы

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Отмена единого государственного экзамена в российских школах требует серьёзного обсуждения. Об этом сегодня на заседании Госдумы, где депутаты заслушали ежегодный отчёт правительства, заявил глава кабмина Михаил Мишустин, выяснило информагентство «Башинформ». По словам Мишустина, ЕГЭ предоставляет школьникам социальный лифт, иными словами, по результатам сдачи единого госэкзамена они могут поступить в ведущие российские вузы.

«Что на сегодняшний день уже есть? То, что ребята из дальних уголков, из сёл и деревень именно при помощи ЕГЭ могут поступать в ведущие российские вузы, университеты. Это очень важно. Именно это то, что даёт социальный лифт. И, конечно, надо всё серьёзно взвесить и оценить. Если есть какие-то альтернативные предложения, их надо системно рассматривать и предлагать», — цитирует Михаила Мишустина РИА Новости.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что вопрос ЕГЭ является одним из наиболее волнующих для жителей страны.

«Среди порядка 20 тысяч вопросов, которые поступили к отчёту правительства, вопрос по ЕГЭ входит в пятёрку часто задаваемых нашими избирателями вопросов. Нам эту тему надо обсуждать — с профильным ведомством, профильным комитетом и не только. Но совершенно очевидно, если есть запрос общества, надо отвечать ему», — добавил спикер парламента.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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