Рамзан Кадыров поздравил Радия Хабирова с днем рождения

77.24
+0.64
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил Главу Башкортостана Радия Хабирова с днем рождения. Как сообщал «Башинформ», 20 марта Радию Хабирову исполнилось 59 лет.
«Рад поздравить с днём рождения дорогого брата, Главу Республики Башкортостан Радия Хабирова! Знаю его как исключительно порядочного человека, истинного патриота России, для которого интересы Родины всегда на первом месте.
Радий Фаритович руководит одним из самых прекрасных регионов нашей страны и делает всё возможное для благополучия его населения. Я уверен, что под его грамотным руководством Республика Башкортостан добьётся ещё больших успехов в развитии.⠀
Я очень рад, что Чеченскую Республику и Башкортостан связывают дружеские и братские отношения. С каждым годом укрепляются деловые связи и взаимовыгодное сотрудничество между нашими регионами в различных сферах. Развитие таких отношений для нас очень дорого.
Я от всей души желаю Радию Фаритовичу крепкого здоровья, благополучия, а также успехов в работе на благо народов Башкортостана и нашей великой Родины — России!» — написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.