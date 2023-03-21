Одним из первых на еженедельном оперативном совещании главу с днем рождения поздравил премьер-министр Андрей Назаров, пожелал успехов в работе на благо республики и подарил букет цветов.
Руководитель администрации Главы республики Максим Забелин, пользуясь случаем, поблагодарил главу за то, что он меняет мир вокруг себя, стараясь внести вклад в развитие родного региона. «За то, что даете шанс людям изменить мир к лучшему, в том числе за возможность реализовать потенциал в составе эффективной управленческой команды», - написал он в своих соцсетях
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