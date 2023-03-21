Как жители Башкирии поздравили Радия Хабирова
с днем рождения
В понедельник, 20 марта, глава Башкирии Радий Хабиров отметил свой день рождения, ему исполнилось 59 лет. Свои поздравления лично и публично прислали первые лица страны, коллеги-губернаторы, федеральные и местные госслужащие а также простые жители республики, глубоко уважающие своего Главу. Мы собрали самые интересные и необычные поздравления.
Одним из первых на еженедельном оперативном совещании главу с днем рождения поздравил премьер-министр Андрей Назаров, пожелал успехов в работе на благо республики и подарил букет цветов.

Руководитель администрации Главы республики Максим Забелин, пользуясь случаем, поблагодарил главу за то, что он меняет мир вокруг себя, стараясь внести вклад в развитие родного региона. «За то, что даете шанс людям изменить мир к лучшему, в том числе за возможность реализовать потенциал в составе эффективной управленческой команды», - написал он в своих соцсетях.
Прислали поздравления коллеги-губернаторы.
- Рад поздравить дорогого БРАТА Радия Хабирова! Знаю его как исключительно порядочного человека, истинного патриота России, для которого интересы Родины всегда на первом месте. Радий Фаритович руководит одним из самых прекрасных регионов нашей страны и делает всё возможное для благополучия его населения. Я уверен, что под его грамотным руководством Республика Башкортостан добьётся ещё больших успехов в развитии.
Я очень рад, что Чеченскую Республику и Башкортостан связывают дружеские и братские отношения, - написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем тг-канале.
Отдельное поздравление записали врачи из республики, работающие сейчас в Луганской Народной Республике. «Желаем вам сил, энергии и дальнейших успехов в деятельности на благо республики», - сказали они.
Журналисты сайта «Мой Башкортостан» подготовили 12 правил жизни Радия Хабирова, среди которых, например, «Один раз споткнулся – надо быстро встать и идти дальше», «В полночь ваши заслуги обнуляются, а косяки удваиваются».
Поздравления записали бойцы из добровольческих отрядов республики, мобилизованные, а также Герой Российской Федерации Степан Белов:

«Желаю здоровья, успехов и терпения на поприще развития и служения нашему Отечеству, нашей Родине - Республике Башкортостан», - сказал он.
Известный карикатурист Камиль Бузыкаев назвал Радия Хабирова старшим братом и вспомнил историю, как тот «железной рукой наводил порядок в буйной пятой общаге БГУ».

«Все, что он делает – делает искренне. Его главное качество», – написал Бузыкаев. Именинника он поздравил новой работой, а также подборкой стикеров для ватсапа и Telegram
Телеграм-канал «Башкирия в мемах», специализирующийся на юмористических картинках о республике, опубликовал мем, как менялись «стандарты мужской красоты».
Радиостанция «Business FM-Уфа» посчитала, что Радий Хабиров за рабочую неделю проявил гиперактивность, проехав более 10 тысяч километров – четверть земного экватора.
Артисты из народного фольклорного коллектива «Юрматы» Ишимбайского района поздравили своего земляка праздничной песней. Текст написала Ракия Шарипова, музыку Ильяс Киньягулов, а руководитель коллектива - Зульфия Алламуратова.

«Ваши земляки, ишимбайцы, сердечно поздравляют вас с днём рождения! Желаем успехов в непростой и многосторонней деятельности, направленной на улучшение жизни народа республики. Мы гордимся вами! С праздником!» - написали они.
Журналисты портала Ufa1.ru решили представить с помощью нейросети MidJourney, как мог бы выглядеть праздничный день руководителя республики, а также что можно подарить на его именины.
Популярное сообщество «БашДТП» в день рождения Радия Хабирова опубликовало ролик, как он передвигается на различной технике. Похоже, глава умеет управлять не только республикой!
Астролог из Уфы Марина Высоцкая составила натальную карту Радия Хабирова и Башкирии и рассказала, насколько они «совместимы». По данным исследования, Радий Хабиров чувствует правильное направление развития и действует согласно обстоятельствам. Кроме того, для него важны такие понятия, как род, нация и Родина, он делает все возможное для их процветания.
—Можно смело говорить, что Радий Фаритович в наше непростое время способен провести республику через все трудности и во благо народа, — говорит астролог.
«Настоящий день рождения нашей республики — сегодня, 20 марта. Ей исполняется 104 года — в следующем будет 105. Соглашение Центральной Советской власти с башкирским правительством о Советской Автономной Башкирии было подписано 20 марта 1919 года и в тот же день было утверждено Советом Народных Комиссаров РСФСР и Центральным Исполнительным Комитетом РСФСР. Скажите, какая дата больше связывает Радия Хабирова с Башкортостаном: 11 октября, когда он стал руководителем республики в статусе и.о. по Указу Президента России, или 20 марта, когда у них общий день рождения с Башреспубликой?» - написал известный публицист Шамиль Валеев.
Подготовил Станислав Шахов,
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21.03.2023