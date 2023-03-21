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Сегодня, 17:37

Мэра Уфы избрали секретарем местного отделения «Единой России»

соцсети Ратмира Мавлиева
Фото:соцсети Ратмира Мавлиева

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев избран секретарем местного отделения «Единой России». Об этом градоначальник сообщил в своих соцсетях, отметив, что данная должность для него — большая честь и знак доверия.

«Перед городом, партией стоят большие задачи. Это и подготовка к 450-летию, возведение объектов инфраструктуры, жилищно-коммунальные вопросы. Много задач. И много ответственности. Мы продолжим реализацию всех партийных проектов, поддержку наших ребят в СВО, их семей. Усилим волонтерское направление. Мы — единая команда. И наша цель — всестороннее преображение Уфы», — написал Ратмир Мавлиев.

Ранее руководитель столичной администрации поручил продолжить работу по освобождению ливневок Уфы от снега и засоров, писал «Башинформ».

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