Радия Хабирова с днем рождения на еженедельной оперативке от лица всех поздравил Андрей Назаров

Сегодня на еженедельном оперативном совещании премьер-министр правительства республики Андрей Назаров поздравил Главу Башкортостана с днем рождения, пожелал успехов в работе на благо республики и подарил букет цветов.

«Я хотел бы поблагодарить вас всех за совместную работу, мне приятно отмечать свой день рождения вместе с вами. В прошлом году свой день рождения я с небольшой нашей группой отмечал в Донецкой Народной Республике и для меня это было важно. Спасибо вам всем за поддержку и командную работу», - сказал Радий Хабиров.