Премьер-министр Башкирии прокомментировал визит лидера Китая в Москву

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в своих соцсетях прокомментировал визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, начавшийся сегодня, 20 марта.

«От Китайской стены до Кремлёвской — тысячи километров, однако политическая дистанция между Пекином и Москвой сократилась до рекордного значения. Это первый зарубежный визит китайского лидера после переизбрания на пост.

К такому ускоренному сближению, бесспорно, подтолкнул метод американского «кнута» — Вашингтон, выбирая политику давления, угроз и ультиматумов, развернул Китай на 180 градусов, перекрывая кислород собственному бизнесу и, по сути, объявляя КНР торговую войну: администрация Байдена продолжает вводить санкции против китайской промышленности, экспорта, точечно бьет по тем сферам деятельности, где Пекин лидирует, вводит запрет на продажу китайцам оборудования для электроники, чипов и сопутствующих технологий.

Точно по такой же схеме США действуют в отношении нашей страны. Как результат — две сверхдержавы (Россия и Китай) с мощнейшими экономическими и природными ресурсами объединились и выстраивают собственные отношения без оглядки на озлобленные выпады Белого дома.

Мы рады быть частью этого масштабного партнёрского проекта. Наша республика одна из немногих, кто ведёт активную работу с Китаем еще с 1999 года — тогда мы заключили соглашение с провинцией Ляонин о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве. За более чем 20 лет мы значительно нарастили контакты: сегодня Башкортостан взаимодействует с пятью крупными провинциями КНР.

В 2021 году взаимный товарооборот достиг $985,7 млн, что на 5% выше показателей предыдущего года.

В 2022 году Китай занял 1 место во внешнеторговом обороте Башкирии. Планка товарооборота повышена до $1,2 млрд. Экспорт составил $871 млн, импорт — $361 млн. С 16 декабря 2022 года у нас работает представитель Башкортостана при Торгпредстве России в КНР. Он оказывает содействие башкирскому бизнесу в Китае, в том числе помогает налаживать деловые связи, соблюдать местное законодательство, находить рынки и каналы сбыта. Прорабатываем возможность выезда официальной делегации в Поднебесную в этом году.

Китайские предприниматели внесли свой капитал в девять башкирских предприятий. Делегации обеих сторон активно обмениваются опытом по самым разным направлениям. Так, мы смогли значительно расширить контакты в сферах экологии, торговли, промышленности, строительства, медицины, науки, спорта и журналистики.

В вузах Башкортостана на данный момент обучаются 98 граждан КНР, а башкирские вузы сотрудничают с десятками престижных высших учебных заведений Китая, в которых обучаются и стажируются студенты нашей республики.

Уверен, что визит Си Цзиньпина в Москву также задаст новый темп развитию российско-китайских отношений, а за грядущими переговорами двух лидеров без преувеличения наблюдает весь мир», - пишет глава башкирского кабмина.