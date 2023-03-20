По ту сторону кадра: таким Радия Хабирова видят и знают немногие

Сегодня свой день рождения отмечает Глава Башкортостана Радий Хабиров. Ему исполнилось 59 лет. Свой личный праздник руководитель республики проводит в рабочем режиме. Сегодня в его графике — традиционное оперативное совещание в правительстве. Обычно рабочий день Главы Башкортостана состоит из множества совещаний, работы с документами.

За четыре с лишним года работы руководителем республики Радий Фаритович сумел вернуть жителям региона психологию лидера. Это менталитет наших людей — нам приятно быть лидерами. И Башкортостан всегда привык быть в авангарде, служить локомотивом развития страны.

Мы, журналисты, которые работают в пуле Главы, из его пресс-службы, агентства «Башинформ», коллег со службы новостей БСТ, «Вести — Башкортостан» и сопровождают его практически во всех рабочих поездках, своими глазами видели, как было непросто в самом начале, когда Радий Фаритович вернулся работать домой.

Наши первые поездки. Глава республики в районах и городах сам формировал график, и мы порой даже не знали, какой будет наша следующая точка. В каждом муниципалитете были непростые, сложные разговоры с людьми. У жителей республики накопилось много вопросов к прежней власти региона, к руководителям муниципалитетов, которые порой не хотели их слушать и решать проблемы.

Вспоминаю, как три часа с лишним Глава Башкортостана в октябре 2018 года в одну из первых рабочих поездок общался с жителями села Темясово Баймакского района, где до этого случился конфликт из-за незаконной добычи камня-плитняка.

У людей накипело и они, не стесняясь в выражениях, ругали как районную власть, так и горе-предпринимателей. Радий Фаритович поехал на этот карьер, увидел своими глазами, какое безобразие после себя оставили добытчики камня.

«Это же грабеж и издевательство над природой и над людьми, такой бардак я терпеть не буду», — сказал тогда Глава региона и уже во время общения с темясовцами пообещал им, что наведет порядок с карьерами не только в Баймакском районе, но и по всей республике.

«Мне важно, чтобы вы жили хорошо. Другой задачи у меня нет, — подчеркнул тогда руководитель республики. — Я сам всегда жил по справедливости. И все главы районов у нас будут жить так же. Кто не согласен с этим — будут уходить».

И свое обещание Радий Фаритович сдержал. Проблему с карьерами он «дожал» и навел порядок в сфере недропользования, а главы муниципалитетов, которые не смогли работать в новом формате, начали уходить сами.

Форматы живого общения были во всех поездках, разговоры Главы республики с людьми длились часами, под проливным дождем, знойным солнцем, сильным снегопадом или бураном. Порой мы, журналисты, уже не выдерживали, уходили греться в наш автобус или прятались где-нибудь от дождя, а Радий Фаритович продолжал терпеливо отвечать на вопросы.

Жители республики жаловались на отсутствие рабочих мест, новых производств, из-за чего мужчины, чтобы прокормить семьи, вынуждены были уезжать работать на Север вахтовым методом. Почти во всех районах и городах не хватало врачей, состояние больниц и ФАПов оставляло желать лучшего, сельская молодёжь жаловалась на отсутствие спортивной инфраструктуры, нормальных клубов, на плохое питание в школах. Куда бы мы ни приезжали, возникал вопрос отсутствия нормальных дорог, автобусного сообщения между райцентром и деревнями. И все эти проблемы требовали ответа первого лица республики.

Поражало терпение и умение Радия Фаритовича найти нужные слова для людей. Но Глава республики никогда не давал пустых обещаний. Он всегда говорил и говорит: «Если я что-то обещал людям, то это надо сделать, пусть не одномоментно, на то ты и мужчина и должен отвечать за свои слова». Это он говорил и главам районов и городов, критиковал их за неумение общаться с людьми, слушать их.

Кстати, мы всегда обращали внимание на то, что в любую погоду Глава ходил без головного убора, и особенно в морозы боялись, что Радий Фаритович простудится. На это обратили внимание и наши читатели, которые в соцсетях советовали мне спросить, почему первое лицо республики не носит шапку, и просили передать, чтобы он обязательно ее надевал и берег свое здоровье. В одной из поездок я задал этот вопрос, Радий Фаритович тогда отшутился, что, мол, привык в Москве ходить без головных уборов, что они ему не идут. Но потом, через неделю опубликовал в соцсетях фото в кепке. Правда, головные уборы Глава республики и сейчас редко надевает.

Мы еще всегда учимся у Радия Фаритовича его человеческим качествам, его умению сопереживать горю, его доброте, тому, как он общается с детьми.

Когда началась специальная военная операция, республика одной из первых начала формировать и отправлять добровольческие батальоны. Глава республики досконально, до мелочей интересовался, всем ли обеспечены ребята, которые отправляются на передовую, лично посещал их в местах боевого слаживания, а потом уже и на передовой в республиках Донбасса. То же самое происходило и когда началась частичная мобилизация. Глава региона несколько раз лично приезжал на проводы наших ребят. Самые тяжелые моменты настали, когда республика начала провожать в последний путь и хоронить наших героев.

Каждый раз найти слова утешения, выразить скорбь, объяснить родителям, женам, детям, почему погибли их сыновья, мужья и отцы — все это Главе республики, конечно, дается непросто. Мы видим, как он через себя пропускает эту боль. Никогда не забуду момент, когда мы в Иглинском районе прощались с бойцом батальона имени Шаймуратова Денисом Шайхутдиновым. Радий Фаритович присел к его пятилетнему сыну и о чем-то с ним говорил, а потом просто отошел в сторону от всех и молча стоял, глядя вдаль, и мы видели, как ему тяжело и как он через себя пропускает боль семей, потерявших сына, мужа, отца. А через два дня он приехал вновь в семью погибшего бойца и привез подарки для двух сыновей Дениса, которые он купил на личные деньги, а нам запретил снимать и писать об этом.

В каждом районе или городе Глава Башкортостана в обязательном порядке сейчас встречается с семьями наших погибших ребят, всегда спрашивает, все ли решены вопросы, нет ли проблем со здоровьем у пожилых родителей, предлагает им пройти курс лечения и реабилитации в республиканском кардиоцентре.

«Республика никогда не забудет своих героев, семьи будут обеспечены всем необходимым, а детей мы будем поднимать всем Башкортостаном», — говорит всегда Радий Хабиров.

Еще одна черта, которая отличает руководителя такого масштаба, — умение вести переговоры, строить диалог с федеральными вице-премьерами, министрами, руководителями крупных российских компаний, главами регионов.

Все это остается за кадром, но каждая мелочь в них важна. Со многими из них Радия Фаритовича связывают давние деловые отношения, с некоторыми из них и дружеские. В каждой из таких встреч Глава республики находит любую возможность, чтобы Башкортостан получил максимальную пользу.

Необыкновенная работоспособность Главы республики порой нас заставляет валиться с ног, особенно когда поездки, публичные мероприятия следуют одна за другой. Обычно в районах и городах Радий Фаритович в завершение рабочей поездки всегда нам желает, чтобы мы без происшествий добрались домой и удачной дороги, а сам говорит: «Я еще заеду в Уфе на работу, надо провести небольшое рабочее совещание и поработать с документами». И мы с ребятами всегда задаемся вопросом: откуда столько сил и энергии у него, ведь завтра с утра очередное мероприятие или приезд высокого гостя. Секрет, как мне кажется, кроется в деревенской закалке и спортивном прошлом руководителя республики, да и сейчас он держит форму, осваивает для себя новые виды спорта.

Иногда задумываюсь, зачем руководителю такого большого региона вникать во все мелочи, спрашивать, какой камень и откуда будет на фасаде будущего Дворца борьбы, какие светильники или тренажеры установят во дворах или в парках, какие тарелки должны быть в школьных столовых и многое другое. Но, как говорит сам Радий Хабиров: «мелочей в любом деле не бывает, если что-то упустить, то оно может потянуть за собой больше проблем. Я всегда за результат. Пусть он маленький, но он должен быть ощутимым, видимым, чтобы человек мог понять его полезность, оценить то, как мы работаем», при этом подчеркивает: «если я ресурс моей власти буду тратить на уборку улиц, у меня не останется времени другим заниматься», давая четкий сигнал властям городов и районов.

Радий Хабиров по-особенному относится к природе нашей республики. Порой, в том или ином районе он останавливается, чтобы запечатлеть на телефон красивый пейзаж, лошадей, которые пасутся. И надо было видеть, как Глава республики восхищенно смотрел на наскальные рисунки в пещере Шульган-Таш и потом рассказывал нам о своих ярких впечатлениях. При этом он уже сам может быть экскурсоводом по природным достопримечательностям республики, о каждом из них он знает подробности, о которых не знают даже некоторые специалисты.

В такой непростой работе нельзя и без чувства юмора и самоиронии. В августе 2021 года, когда в республику на открытие завода «Цемикс» приезжал президент России, уже после того, как Владимир Владимирович улетел, Глава республики рассказал журналистам своего пула, как он проводил тогда еще в условиях пандемии необходимый карантин перед встречей с главой государства.

«Я перечитал много книг, когда становилось скучно, мы перестукивались через стенку с Йозефом (учредитель компании Lasselsberger Йозеф Ласселсбергер — прим. ред.), боялся поправиться, кормили хорошо, а гулять-то нельзя было. Самое главное, была возможность не бриться, не видел же никто меня», — рассказал нам тогда Глава республики и показал свою фотографию с щетиной в несколько дней, заметив, что супруга бы точно за это не похвалила.

Радий Фаритович не раз говорил, что он свою охрану, водителей, службу протокола, журналистов, операторов и фотографов своего пула иногда видит чаще, чем свою семью.

Но мы знаем и не раз сами видели, с какой любовью и трепетом он относится к своей супруге, своим детям. При возможности он старается брать своих сыновей на спортивные состязания, на патриотические мероприятия.

«Когда я ухожу на работу, сыновья еще спят, а когда приезжаю — уже спят. Но есть выходной для общения, или я иногда прошу, чтобы либо одного, либо другого привозили ко мне вечером на работу. Самый младший меня называет атай, и это очень приятно. С Фаритом, который постарше, мы разговариваем обо всем, и я не делаю скидку на его возраст. Мне очень запомнилась шутка, которую мне рассказал один из наших великих спортсменов, когда они недавно приезжали к нам в республику: „В семье хозяин должен быть одна“. Поэтому в этом плане у меня очень надежный тыл, и мне дома комфортно. Я счастливый человек, у меня любимая жена, замечательные дети», - говорил Радий Хабиров во время большого интервью по итогам 2022 года.

Агентство «Башинформ» присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает Главе Башкортостана крепкого здоровья, счастья, благополучия, реализации всех намеченных планов.