Владимир Путин подписал ряд важных документов

За дискредитацию участников СВО будет грозить реальный срок

За дискредитацию участников специальной военной операции теперь грозит срок до 7 лет колонии. Статья о фейках в отношении российских вооруженных сил отныне распространятся на добровольцев. Максимально наказание по ней – до 15 лет лишения свободы. Уголовное наказание ждет злоумышленников в случае повторного привлечения к административной ответственности за подобные действия в течение года.

Штрафы за фейки, направленные против добровольческих батальонов или отдельных лиц, которые выполняют боевые задачи, теперь составляют до 50 тысяч рублей для жителей страны и до полумиллиона рублей — для юрлиц.

От гражданства Украины можно будет отказаться за один день

Россияне, имеющие гражданство Украины, смогут подать заявление в МИД РФ об отказе от этого гражданства. В таком случае оно будет прекращено для них для них в день обращения.

По задумке авторов, этот механизм ускорит процесс трудоустройства в госорганы, поступления на обучение в организации с гостайной и решение других вопросов, где гражданство Украины выступает ограничивающим фактором.

За нелегальный экспорт оружия можно лишиться свободы до 12 лет

За незаконный экспорт, передачу военных товаров или технологий, незаконное выполнение работы или оказание услуг в военной сфере предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи лет.

За совершение того же преступления группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. За то же преступление в составе организованной группы — от семи до двенадцати лет колонии.

Штрафы за инструкции по изготовлению боеприпасов

За распространение в средствах массовой информации и интернете данных о способах изготовления боеприпасов к огнестрельному оружию составят от 10 до 50 тысяч рублей с конфискацией созданных предметов. Максимальный штраф грозит юрлицам — от 800 тысяч до млн рублей, а также возможное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Смягчена ответственность за уклонение от уплаты налогов

Россияне, уклонявшиеся от уплаты налогов, смогут избежать ответственности. В случае, если долг (недоимки, пени и штрафы) будут погашены неплательщиком в полном объеме, уголовно дело возбуждаться не будет, а уже заведенное дело остановят.

Также на один год, с шести до пяти лет, снизился максимальный срок лишения свободы по ряду статей, связанных с неуплатой налогов. С четырех до трех лет сократился срок за уклонение от уплаты страховых взносов. Четыре года вместо семи будет грозить по статье о сокрытии налогооблагаемых финансов или имущества организации и ИП.

Операторы связи обязаны хранить данные три года

Владельцев технологических сетей связи с номерами автономной системы обязали хранить данные пользователей в течение трех лет. К информации, которая должна копиться, относится: голосовые и текстовые сообщения, изображения, звуки, видео и другие сообщения, а также факт передачи такой информации.

Кроме того, в закон прописано, что они должны предоставлять эти данные по запросу правоохранительных органов. Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Участники промышленных кластеров получат льготы по налогам

К участникам промышленных кластеров, являющихся сторонами специальных инвестиционных контрактов (СПИК), стороной которых также выступает Россия, будет применен единый пониженный тариф налогообложения – 7,6%.

Пенсии наличными будет доставлять только «Почта России»

Отныне вручать социальные пенсии наличными, в отделениях или на дому, смогут только организации федеральной почтовой связи, то есть «Почты России».

В законе также прописаны отмена идентификации физлиц при почтовых переводах до 15 тысяч рублей в специально оговоренных случаях, запрет реализации государственных знаков почтовой оплаты ниже номинальной стоимости и меры по завершению мероприятий по формированию имущественного комплекса АО «Почта России».Закон вступит в силу с 1 мая 2023 года.

За компенсаций вкладов можно будет обращаться дистанционно

Вкладчики обанкротившихся банков смогут обращаться в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) дистанционно, в том числе через портал «Госуслуг». Выплаты россияне смогут получать на карты «Мир». До подписания закона вкладчики должны были лично обращаться в АСВ или в банк-агент с документом, подтверждающим личность.

Места запрета продажи алкоголя определят органы местного самоуправления

Органы местного самоуправления будут сами определять места, где запрещена продажа алкоголя. Они получили права обозначать границы торговли спиртным наравне с муниципалитетами и городскими администрациями.

Сейчас розничная продажа спиртосодержащих напитков запрещена на территориях, прилегающих к школам, медучреждениям, спортивным сооружениям, вокзалам и аэропортам, воинским частям.

Упрощена система покупок в зарубежных интернет-магазинах

Нововведение позволяет россиянам совершать покупки в иностранных интернет-магазинах в пределах 15 тысяч рублей без прохождения идентификации. Сейчас без прохождения процедуры подтверждения личности можно покупать товары до аналогичной суммы только в российских онлайн торговых площадках. Для приобретения продукции зарубежных интернет-магазинов требуется пройти либо упрощенную идентификацию, либо с личная явка в отделение банка, информирует «Башинформ».