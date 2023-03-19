Владимир Путин подписал ряд важных документов

За дискредитацию участников специальной военной операции теперь грозит срок до 7 лет колонии. Статья о фейках в отношении российских вооруженных сил отныне распространятся на добровольцев. Максимально наказание по ней – до 15 лет лишения свободы. Уголовное наказание ждет злоумышленников в случае повторного привлечения к административной ответственности за подобные действия в течение года.
Штрафы за фейки, направленные против добровольческих батальонов или отдельных лиц, которые выполняют боевые задачи, теперь составляют до 50 тысяч рублей для жителей страны и до полумиллиона рублей — для юрлиц.
Россияне, имеющие гражданство Украины, смогут подать заявление в МИД РФ об отказе от этого гражданства. В таком случае оно будет прекращено для них для них в день обращения.
По задумке авторов, этот механизм ускорит процесс трудоустройства в госорганы, поступления на обучение в организации с гостайной и решение других вопросов, где гражданство Украины выступает ограничивающим фактором.
За незаконный экспорт, передачу военных товаров или технологий, незаконное выполнение работы или оказание услуг в военной сфере предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи лет.
За совершение того же преступления группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. За то же преступление в составе организованной группы — от семи до двенадцати лет колонии.
За распространение в средствах массовой информации и интернете данных о способах изготовления боеприпасов к огнестрельному оружию составят от 10 до 50 тысяч рублей с конфискацией созданных предметов. Максимальный штраф грозит юрлицам — от 800 тысяч до млн рублей, а также возможное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Россияне, уклонявшиеся от уплаты налогов, смогут избежать ответственности. В случае, если долг (недоимки, пени и штрафы) будут погашены неплательщиком в полном объеме, уголовно дело возбуждаться не будет, а уже заведенное дело остановят.
Также на один год, с шести до пяти лет, снизился максимальный срок лишения свободы по ряду статей, связанных с неуплатой налогов. С четырех до трех лет сократился срок за уклонение от уплаты страховых взносов. Четыре года вместо семи будет грозить по статье о сокрытии налогооблагаемых финансов или имущества организации и ИП.
Владельцев технологических сетей связи с номерами автономной системы обязали хранить данные пользователей в течение трех лет. К информации, которая должна копиться, относится: голосовые и текстовые сообщения, изображения, звуки, видео и другие сообщения, а также факт передачи такой информации.
Кроме того, в закон прописано, что они должны предоставлять эти данные по запросу правоохранительных органов. Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.
К участникам промышленных кластеров, являющихся сторонами специальных инвестиционных контрактов (СПИК), стороной которых также выступает Россия, будет применен единый пониженный тариф налогообложения – 7,6%.
Отныне вручать социальные пенсии наличными, в отделениях или на дому, смогут только организации федеральной почтовой связи, то есть «Почты России».
В законе также прописаны отмена идентификации физлиц при почтовых переводах до 15 тысяч рублей в специально оговоренных случаях, запрет реализации государственных знаков почтовой оплаты ниже номинальной стоимости и меры по завершению мероприятий по формированию имущественного комплекса АО «Почта России».Закон вступит в силу с 1 мая 2023 года.
Вкладчики обанкротившихся банков смогут обращаться в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) дистанционно, в том числе через портал «Госуслуг». Выплаты россияне смогут получать на карты «Мир». До подписания закона вкладчики должны были лично обращаться в АСВ или в банк-агент с документом, подтверждающим личность.
Органы местного самоуправления будут сами определять места, где запрещена продажа алкоголя. Они получили права обозначать границы торговли спиртным наравне с муниципалитетами и городскими администрациями.
Сейчас розничная продажа спиртосодержащих напитков запрещена на территориях, прилегающих к школам, медучреждениям, спортивным сооружениям, вокзалам и аэропортам, воинским частям.
Нововведение позволяет россиянам совершать покупки в иностранных интернет-магазинах в пределах 15 тысяч рублей без прохождения идентификации. Сейчас без прохождения процедуры подтверждения личности можно покупать товары до аналогичной суммы только в российских онлайн торговых площадках. Для приобретения продукции зарубежных интернет-магазинов требуется пройти либо упрощенную идентификацию, либо с личная явка в отделение банка, информирует «Башинформ».