В санкционный список Зеленского попали еще два предприятия Башкирии

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против двух предприятий в Башкирии. Об этом сообщает РБК - Уфа.

В частности, в санкционный список Зеленского попали уфимское ООО «ДБА-Инжиниринг» - «дочка» ОДК-УМПО, а также федеральное казенное предприятие (ФКП) «Авангард» из Стерлитамака. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины.



Также под санкции Украины попали два менеджера из Башкирии. Это совладелец уфимского ООО «Геотехнологии», гендиректор Брянского химического завода им. 50-летия СССР Юрий Тюленев и бывший генеральный директор КумАПП Николай Фролов.



Санкции введены на 10 лет. Они подразумевают блокировку активов, запрет на торговые операции с этими организациями, транзит товаров через Украину и т.д. Физическим лицам также запрещен въезд на территорию Украины.



Всего в обновленный санкционный список Украины попали 300 человек и 141 компания.

Ранее под санкции Зеленского попали четыре руководителя СМИ Башкирии, информировал в январе «Башинформ».