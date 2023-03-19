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Вчера, 13:06

В санкционный список Зеленского попали еще два предприятия Башкирии

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против двух предприятий в Башкирии. Об этом сообщает РБК - Уфа.

В частности, в санкционный список Зеленского попали уфимское ООО «ДБА-Инжиниринг» - «дочка» ОДК-УМПО, а также федеральное казенное предприятие (ФКП) «Авангард» из Стерлитамака. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины.

Также под санкции Украины попали два менеджера из Башкирии. Это совладелец уфимского ООО «Геотехнологии», гендиректор Брянского химического завода им. 50-летия СССР Юрий Тюленев и бывший генеральный директор КумАПП Николай Фролов. 

Санкции введены на 10 лет. Они подразумевают блокировку активов, запрет на торговые операции с этими организациями, транзит товаров через Украину и т.д. Физическим лицам также запрещен въезд на территорию Украины. 

Всего в обновленный санкционный список Украины попали 300 человек и 141 компания.

Ранее под санкции Зеленского попали четыре руководителя СМИ Башкирии, информировал в январе «Башинформ».

 

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