В России пройдет акция, посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией

С 18 марта по 2 апреля в рамках проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийская акция «Крымские истории», организованная микультуры РФ. 18 марта в стране отмечается День воссоединения Крыма с Россией.

К историческому событию межведомственный проект «Культура для школьников» презентует Всероссийскую акцию «Крымские истории», которая будет состоять из двух блоков – познавательного и интерактивного.

Школьникам будет предложено проявить свои творческие способности в трех номинациях: прочитать стихотворение о Крыме, написать рассказ о посещении культурных достопримечательностей полуострова, или сделать рисунок с крымским пейзажем. Свою работу необходимо будет опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #крымкдш. Жюри выберут 30 лучших работ, а их авторы получат сертификаты участников и подарки от проекта «Культура для школьников».

В рамках акции на портале «Культурадляшкольников.РФ» и в социальной сети «ВКонтакте» состоится презентация видеороликов, в которых известные актеры страны прочитают для школьников стихотворения великих русских поэтов о Крыме. Заслуженный художник РФ Леонид Малафеевский проведет мастер-класс «Крымский пейзаж». В сети «ВКонтакте» будут размещены познавательные посты и викторины о Республике Крым.