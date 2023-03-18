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Вчера, 15:31

В Башкирии к творческой деятельности привлечено 128 тысяч детей - Амина Шафикова

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Министр культуры Башкортостана Амина Шафикова в своем выступлении на третьем форуме «Арт-курултай» отметила, что в  республике к творческой деятельности привлечено 128  тысяч детей — 18% от всего детского  населения Башкортостана. В регионе работает 113 школ искусств, 8 средних профессиональных учреждений и один вуз готовят будущих профессионалов в сфере искусства. 
За   десятилетия  сформировались  собственные  традиции. Благодаря первым педагогам-основателям у нас сформировались свои исполнительские школы, которые известны в России и за рубежом, отметила министр.
«Мы   поддерживаем  традицию  целевых  наборов  для  обучения   в   столичных  вузах наших  талантливых  ребят, начало  которой в республике положил   Газиз  Альмухаметов. Если  помните,  наш  первый   Форум  "Арт-курултай" мы  начинали  с   выступления выпускников   целевого  набора  Высшего  театрального  училища имени Щепкина. Все   они  сейчас  успешно  трудятся   в  наших  театрах,  ими  сыграны   десятки  ролей, они  успели  полюбиться  зрителям  в   главных  ролях. Им уже доверены серьезные роли, так, например, в прошлом году к юбилею  героя Советского Союза Мусы Гареева Национальный молодёжный театр осуществил постановку спектакля „Звезда героя“, где главную роль исполнил выпускник Абзелил Утябаев», — сказала Амина Шафикова. 

В последние   годы, по ее словам,    благодаря  приоритетным  проектам, национальному   проекту   «Культура» и  тем  беспрецедентным  вложениям,  о  которых  сказал  Глава  Республики,  произошли   качественные   изменения  учреждений   культуры.

«Мы   видим конкретные  результаты   этих  вложений. На треть увеличилась посещаемость в 46 построенных и  модернизированных  клубах  в  рамках  национального  проекта. Там же были созданы 154 новых  клубных формирования. Почти на четверть увеличилось посещение новых 14 модельных  библиотек. В три раза увеличилось количество кружков  и  клубов в  них. Открывшийся   Марийский   историко-культурный   центр  увеличил  посещаемость с 6  тысяч до  14 тысяч человек  в  год.
Творческие коллективы  создаются и в образовательных организациях. Министерство   образования   республики  реализует  проект  „Школьные  театры“ — их в  республике  уже  1064, и там занимается   более  30  тысяч школьников. Сегодня на форуме 15 государственных театров заключили соглашения со школами и взяли шефство для  совместной   работы  с детьми. Мы понимаем, как важно молодежи быть под крылом известных актеров и общаться с ними», — сказала министр культуры. 
 Качественные  изменения   происходят  в школах  искусств. Только за последние годы в развитие 109 ДШИ вложено более 445 млн рублей. Это дало возможность осуществить ремонт и приобрести порядка 1,5 тыс. единиц музыкальных инструментов. Увеличение количества участников творческих мероприятий составило 22%, а увеличение контингента - 21%.

Амина Шафикова, отметила, что в соответствии с поручением Главы Башкортостана завершен капитальный ремонт  колледжа культуры и искусства в Стерлитамаке, где в прошлом году открылась первая школа Креативных индустрий, куда пришли учиться 80 человек.  Летом завершатся работы в Октябрьском музыкальном колледже, в ближайшее время начнется ремонт Уфимского училища искусств. 

Министр культуры напомнила, что в  прошлом  году   была впервые   учреждена Государственная премия в области музыкального искусства за высокие профессиональные достижения в педагогической деятельности, ее  удостоены два педагога республики — Валентина Старикова и Галина Чижова. 
За последние три года 153 молодых специалиста пришли работать в детские школы искусств. Получив высшее образование, многие возвращаются в свои alma mater и продолжают дело своих учителей.

«В ходе   подготовки  к   форуму   мы   провели  анкетирование   среди  учащихся   школ  искусств и   колледжей  о том, что  для  них значит культура.  Нас  порадовали  результаты,  70% детей  любят  читать, читают  вместе   с  родителями  — 57%.  Подавляющее   большинство  слушает  музыку,  82% любят  ходить  в  кино. На   наш  главный вопрос:  „что  значит  для  тебя   культура?“ — ответы детей и  студентов  наших колледжей подтверждают правильность  и необходимость  художественного образования  для   детей,  вы   видите  их  на  экране.  
Культура — это  стержень  духовной  дисциплины, творческое  наполнение жизни,  путь  к   совершенству —  так  думают  наши  дети. И  это прекрасно. Значит, будущее нашей профессии — профессии работников культуры, в надежных руках», — подытожила Амина Шафикова.

Автор:Азат Гиззатуллин
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