В Башкирии к творческой деятельности привлечено 128 тысяч детей - Амина Шафикова

Министр культуры Башкортостана Амина Шафикова в своем выступлении на третьем форуме «Арт-курултай» отметила, что в республике к творческой деятельности привлечено 128 тысяч детей — 18% от всего детского населения Башкортостана. В регионе работает 113 школ искусств, 8 средних профессиональных учреждений и один вуз готовят будущих профессионалов в сфере искусства.

За десятилетия сформировались собственные традиции. Благодаря первым педагогам-основателям у нас сформировались свои исполнительские школы, которые известны в России и за рубежом, отметила министр.

«Мы поддерживаем традицию целевых наборов для обучения в столичных вузах наших талантливых ребят, начало которой в республике положил Газиз Альмухаметов. Если помните, наш первый Форум "Арт-курултай" мы начинали с выступления выпускников целевого набора Высшего театрального училища имени Щепкина. Все они сейчас успешно трудятся в наших театрах, ими сыграны десятки ролей, они успели полюбиться зрителям в главных ролях. Им уже доверены серьезные роли, так, например, в прошлом году к юбилею героя Советского Союза Мусы Гареева Национальный молодёжный театр осуществил постановку спектакля „Звезда героя“, где главную роль исполнил выпускник Абзелил Утябаев», — сказала Амина Шафикова.

В последние годы, по ее словам, благодаря приоритетным проектам, национальному проекту «Культура» и тем беспрецедентным вложениям, о которых сказал Глава Республики, произошли качественные изменения учреждений культуры.

«Мы видим конкретные результаты этих вложений. На треть увеличилась посещаемость в 46 построенных и модернизированных клубах в рамках национального проекта. Там же были созданы 154 новых клубных формирования. Почти на четверть увеличилось посещение новых 14 модельных библиотек. В три раза увеличилось количество кружков и клубов в них. Открывшийся Марийский историко-культурный центр увеличил посещаемость с 6 тысяч до 14 тысяч человек в год.

Творческие коллективы создаются и в образовательных организациях. Министерство образования республики реализует проект „Школьные театры“ — их в республике уже 1064, и там занимается более 30 тысяч школьников. Сегодня на форуме 15 государственных театров заключили соглашения со школами и взяли шефство для совместной работы с детьми. Мы понимаем, как важно молодежи быть под крылом известных актеров и общаться с ними», — сказала министр культуры.

Качественные изменения происходят в школах искусств. Только за последние годы в развитие 109 ДШИ вложено более 445 млн рублей. Это дало возможность осуществить ремонт и приобрести порядка 1,5 тыс. единиц музыкальных инструментов. Увеличение количества участников творческих мероприятий составило 22%, а увеличение контингента - 21%.

Амина Шафикова, отметила, что в соответствии с поручением Главы Башкортостана завершен капитальный ремонт колледжа культуры и искусства в Стерлитамаке, где в прошлом году открылась первая школа Креативных индустрий, куда пришли учиться 80 человек. Летом завершатся работы в Октябрьском музыкальном колледже, в ближайшее время начнется ремонт Уфимского училища искусств.

Министр культуры напомнила, что в прошлом году была впервые учреждена Государственная премия в области музыкального искусства за высокие профессиональные достижения в педагогической деятельности, ее удостоены два педагога республики — Валентина Старикова и Галина Чижова.

За последние три года 153 молодых специалиста пришли работать в детские школы искусств. Получив высшее образование, многие возвращаются в свои alma mater и продолжают дело своих учителей.

«В ходе подготовки к форуму мы провели анкетирование среди учащихся школ искусств и колледжей о том, что для них значит культура. Нас порадовали результаты, 70% детей любят читать, читают вместе с родителями — 57%. Подавляющее большинство слушает музыку, 82% любят ходить в кино. На наш главный вопрос: „что значит для тебя культура?“ — ответы детей и студентов наших колледжей подтверждают правильность и необходимость художественного образования для детей, вы видите их на экране.

Культура — это стержень духовной дисциплины, творческое наполнение жизни, путь к совершенству — так думают наши дети. И это прекрасно. Значит, будущее нашей профессии — профессии работников культуры, в надежных руках», — подытожила Амина Шафикова.