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Сегодня, 08:34

Россиян дополнительно защитят от финансовых мошенников

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Госдума 14 марта приняла в первом чтении законопроект о дополнительной защите граждан от финансовых мошенников. Как выяснил «Башинформ», закон обяжет операторов по переводу денег — банки, платежные системы — проверять подозрительные транзакции и приостанавливать явно мошеннические операции между счетами физических лиц, даже если имеется согласие клиента.

«Речь идет о случаях, когда мошенники c помощью обмана получают у своей жертвы согласие на перевод, — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. — Особенно уязвимы люди старшего возраста. Доходит до того, что обманутые граждане отдают преступникам последнее: продают имущество, берут кредиты. Это необходимо пресечь».

После принятия закона банки и другие операторы обязаны будут не только тщательнее проверять подозрительные переводы, но и принимать меры, чтобы средства граждан к мошенникам не попадали. А тем банкам, которые будут пренебрегать этими обязанностями, придется возвращать людям украденные деньги, сообщили в пресс-службе Госдумы.

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