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Вчера, 16:36

Бывший замминистра промышленности Башкирии назначен на должность зампредседателя правительства Коми

пресс-служба правительства Республики Коми
Фото:пресс-служба правительства Республики Коми

Экс-заместитель министра промышленности Башкирии Евгений Пономаренко назначен на должность зампредседателя правительства Коми. Об этом сообщает ИА «Комиинформ». Соответствующее распоряжение подписал глава республики Владимир Уйба. Высокий пост чиновник будет совмещать с должностью министра.

Как ранее писал «Башинформ», Евгений Пономаренко в сентябре 2022 года возглавил министерство экономического развития и промышленности Коми. Он родился в 1981 году в Уфе, окончил Уфимский государственный институт сервиса, Башкирскую академию госслужбы и управления (2017). До 2017 года работал в бизнесе, затем - топ-менеджером госкомпаний. С 2020 - в минпроме РБ, минпромторге РФ. Его последнее место работы в Башкирии - руководитель агентства по развитию территории Иглинского района.   

Автор:Ляйсан Закирова
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