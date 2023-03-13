В Тегеране Глава Башкирии встретился с российскими дипломатами

В рамках делового визита башкирской делегации в Иран Глава Башкирии встретился с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Иране Алексеем Дедовым и торговым представителем России Рустамом Жиганшиным.

«Региональный аспект наших взаимоотношений играет очень важную роль. Наряду с укреплением связей и сотрудничества между двумя странами в целом — Россией и Ираном — всё большее значение приобретают взаимоотношения между регионами», — сказал Алексей Дедов. Он сообщил, что сейчас определяются территории, с которыми будет сотрудничать Башкортостан. В их числе — провинция Меркези, которая обладает солидным промышленным и научным потенциалом.

В беседе с послом Глава республики подчеркнул, что в рамках визита официальной делегации Башкортостана определили наиболее перспективные направления взаимодействия с иранскими партнёрами.

«Мы очень довольны, что у нас неплохо идут деловые контакты. Я надеюсь, что нашли здесь ещё одну точку роста для экспорта, импорта, взаимодействия, в том числе туристического», — подчеркнул Радий Хабиров.

Глава Башкортостана обсудил с руководителем российской дипломатической миссии приоритетные направления сотрудничества с Исламской Республикой Иран.

«Посольство России в Иране — наш партнёр и проводник. Во многих государствах мира действуют торговые представительства России. Мы вводим в их структуру специалистов из Башкортостана, которые становятся штатными сотрудниками торгпредств. Это позволяет обеспечивать единство внешнеэкономической политики федерального центра и нашей республики», — отметил Радий Хабиров.

Как сообщал Башинформ, Радий Хабиров поручил правительству Башкортостана по итогам официального визита в Иран подготовить «дорожную карту», в которой стороны отразят конкретные шаги по укреплению сотрудничества в различных сферах.