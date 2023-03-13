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Сегодня, 12:08

В Иране делегацию Башкирии принял вице-президент Исламской Республики

соцсети Радия Хабирова
Фото:соцсети Радия Хабирова

В Иране делегацию Башкирии принял вице-президент Исламской Республики по экономическим вопросам Мохсен Резайи. О том, как прошел этот визит, Глава Башкирии сообщил в своих соцсетях.

«Товарооборот между Башкортостаном и Ираном пока в пределах 100 млн долларов. Я уверен, в наших силах в ближайшие годы, как минимум, удвоить этот показатель. Важно, что Иран готов инвестировать в Башкортостан, а Башкортостан – в Иран.  Международная экономическая ситуация толкает нас в этом направлении.

Безусловно, двустороннее взаимодействие не ограничивается сферой экономики. Мы хотели бы расширять сотрудничество в области науки, образования, медицинского туризма. У нас родилось предложение осенью, в преддверии Дня нашей республики, провести Дни Исламской Республики Иран в Башкортостане. Иранская сторона поддержала», - рассказал Радий Хабиров.

Он отметил, что вице-президент Ирана откликнулся на просьбу башкирской делегации контролировать планы по сотрудничеству, и тут же дал соответствующие поручения членам правительства. 

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