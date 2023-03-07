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Вчера, 15:18

Радий Хабиров поздравил женщин правительства Башкирии с Международным женским днем

Радий Хабиров в завершение оперативного совещания правительства Башкортостана в ЦУРе поздравил всех женщин правительства республики с Международным женским днем. 

- Милые наши женщины, с каждым из вас у нас своя история работы, ваших стараний, вашего большого вклада в нашу республику. Я вас всех от имени всех мужчин поздравляю с наступающим праздником. Очень вас любим, очень ценим, очень уважаем. Может быть, в силу скромности не говорим это так часто. Спасибо большое! Самое главное - будьте счастливы, мир домам вашим. Спасибо за ваше, хоть и женское, но всегда очень надежное плечо. Вы очень большие профессионалы и очень хорошо работаете, - отметил Глава региона.

Руководитель республики попросил глав муниципалитетов передать поздравления с весенним праздником женщинам на местах и пожелать им всего самого доброго.

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