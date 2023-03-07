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Вчера, 14:27

Глава Башкирии поздравил Константина Толкачева с 70-летием

Глава Башкирии поздравил председателя Госсобрания — Курултая РБ Константина Толкачева с днем рождения, который он отметил 1 марта. Ему исполнилось 70 лет.

Радий Хабиров передал спикеру парламента поздравления с юбилеем и благодарность за многолетнюю плодотворную работу от председателя партии Дмитрия Медведева. Юбиляру была вручена медаль 20 лет «Единой России», сообщает «Башинформ».

— Верой и правдой служили нашей республике, нашей стране, — отметил Радий Хабиров, обращаясь к Константину Толкачеву. — Мы вас очень благодарим за это. Спасибо за эффективную организацию работы Госсобрания, за умелое управление нашим парламентом, спасибо, что парламент все эти непростые годы выступал нашим союзником, партнером, очень уважительно к нему относимся. Так держать, так и будем работать!

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