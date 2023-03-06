В Башкирии в Кодекс о выборах включили положение об иноагентах

Кодекс Башкортостана о выборах дополнили положениями об агитационных материалах. Соответствующий закон принят Госсобранием и подписан Главой РБ Радием Хабировым.

«Если в агитационных материалах будут использоваться высказывания лиц, включенных в реестр иностранных агентов, то информация об этом должна быть четко указана, — сообщил председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. — Предупреждение должно занимать как минимум 15 процентов печатной площади либо, если это аудиоматериал, должно быть ясно различимо на слух. Закон направлен на снижение иностранного влияния на общественно-политические процессы внутри страны».

По данным пресс-службы Госсобрания РБ, также конкретизированы положения о выделении государственными и муниципальными СМИ печатной площади для агитационных материалов при проведении выборов в республиканские органы государственной власти и органы местного самоуправления.