В Башкирии стартует отбор кандидатов в депутаты республиканского парламента

9 марта стартует отбор кандидатов в депутаты республиканского парламента, сообщили на заседании президиума регионального политического совета Башкортостанского реготделения партии «Единая Россия».

Напомним, в сентябре 2023 года состоятся выборы депутатов Госсобрания — Курултая региона и выборы местного самоуправления. О старте предварительного голосования в целом по стране было объявлено 1 марта.

Предварительное голосование пройдет максимально открыто, подчеркнули на заседании. Причем проходить оно будет исключительно в электронном формате, на специализированном сайте с 22 по 28 мая. Избиратели смогут зарегистрироваться для голосования с 17 апреля по 26 мая, с верификацией через госуслуги.

«Участие в процедуре предварительного голосования является обязательным для всех наших кандидатов, независимо от уровня выборов, ранга, статуса, занимаемых должностей и прошлых заслуг. Выдвижение кандидатов будет идти до 27 апреля в разрезе избирательных округов, — заявил глава регионального исполкома „Единой России“ Руслан Насретдинов. — Кандидатом процедуры предварительного голосования может стать любой житель Башкирии. Подать документы можно по адресу: Уфа, ул. Цюрупы, 17. Прием начинается уже с 9 марта. Также можно подать документы через сайт предварительного голосования».

В числе основных требований к кандидатам — это отсутствие гражданства иностранного государства, судимости, а также счетов в иностранных банках.

«Мы ожидаем высокую конкуренцию среди кандидатов. Региональный исполком и структурные подразделения полностью готовы к реализации процедуры предварительного голосования», — добавил Руслан Насретдинов.

Как отметил спикер башкирского парламента, первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Константин Толкачев, тот объем мнений, который прозвучит во время предварительного голосования, обязательно станет предметом глубокого анализа.

«Мы заинтересованы в том, чтобы максимально большое количество приняли участие в проведении праймериз. Создадим условия, чтобы каждый человек смог обеспечить свою самореализацию, свою программу, с которой он идет на эти выборы. Победители предварительного голосования обязательно войдут в список тех кандидатов, с которыми партия будет участвовать в выборах».

Первые в 2023-м году выборы местного уровня состоялись в Бурзянском районе республики, информировал в январе «Башинформ». Всего в Башкирии планируется провести 776 основных кампаний по избранию более 7 тысяч депутатов.