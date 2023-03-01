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Сегодня, 16:09

«Единая Россия» объявила о старте предварительного голосования

bashkortostan.er.ru
Фото:bashkortostan.er.ru

На заседании президиума генсовета «Единой России» принято решение о запуске процедуры предварительного голосования. Оно пройдёт в электронном формате, а в новых регионах ещё и очно.

По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, регистрация выборщиков будет проводиться исключительно с использованием портала Госуслуг, все требования к защите данных будут строго контролироваться. Партия готова и к отражению кибератак на систему предварительного голосования.

Запуск предварительного голосования в регионах состоится с 3 по 7 марта, до 27 апреля будет идти выдвижение кандидатов. Избиратели смогут зарегистрироваться для голосования с 17 апреля по 26 мая. Само электронное голосование пройдет с 22 по 28 мая, его итоги подведут в течение двух дней после завершения. Голосовать смогут все зарегистрированные на территории избиратели.

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях процедура голосования будет организована в двух форматах – электронно и очно, для обеспечения безопасности людей. При этом для избирателей и кандидатов сделают ряд исключений. В этих регионах смогут проголосовать граждане, еще не получившие паспорт РФ, если они уже подали соответствующее заявление. Для кандидатов исключения будут связаны с предоставлением сведений об отсутствии счетов в иностранных банках, доказательств отсутствия гражданства и справки о судимости.

Кроме того, президиум генсовета партии утвердил уполномоченных на выборах-2023. В Единый день голосования в 54 субъектах РФ пройдет 78 кампаний. Будет замещено более 34 тысяч мандатов. Жители регионов будут выбирать депутатов регионального и местного уровней - 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также органов местного самоуправления. В 25 регионах состоятся выборы губернаторов, в Хабаровске - мэра города, в Крыму - депутата Госдумы по одномандатному округу №19.

Ранее «Башинформ» сообщал, что 10 сентября 2023 года жителям Башкирии предстоит избрать 110 депутатов седьмого созыва Государственного собрания РБ. В рамках Единого дня голосования пройдут выборы в Совет ЗАТО Межгорье, Чишминский и Приютовский поселковые советы, а также выборы депутатов 772 советов сельских поселений республики (7221 мандат). «Единая Россия» намерена участвовать во всех избирательных кампаниях и выдвинуть кандидатов на все замещаемые мандаты.

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