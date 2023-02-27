Глава Башкирии рассказал о новой традиции на День защитника Отечества

Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании правительства в ЦУР рассказал о новой традиции, которая теперь будет проходить 23 февраля - в День защитника Отечества.

«Мы почтили память воинов и возложили цветы к памятнику Минигали Шаймуратову на Советской площади. 25 февраля мы отметили День государственного флага Башкортостана. Наш флаг имеет сейчас для нас особое значение. Мы видим его на шевронах наших воинов», - сказал Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ» сообщал, что 23 февраля Глава республики возложил цветы к памятнику Герою России Минигали Шаймуратову.