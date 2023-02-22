В Башкирии приняли закон об аренде охотничьего оружия

Депутаты Госсобрания Башкирии приняли в окончательном чтении закон об аренде охотничьего оружия. Как пояснил председатель парламента Константин Толкачев, установлена правовая основа для передачи другим гражданам охотничьего оружия и патронов к нему во временное пользование.

«Владелец оружия и патронов сможет передавать их исключительно охотникам, которые имеют охотничий билет и специальное разрешение. В связи с этим законом внесены изменения в порядок контроля: охотничьи инспекторы наделены правом проверки соответствующих документов», — пояснил он.

По словам спикера парламента, данным законом республиканская нормативная правовая база приводится в соответствие с последними изменениями федерального законодательства. Новшества направлены на совершенствование законодательства об оружии и развитие охотничьего туризма.

«Получать оружие во временное пользование смогут в том числе те граждане, которые не имеют оружия в собственности, но имеют охотничий билет, — сказал Константин Толкачев. — Они получат разрешение на ношение и использование оружия без права его хранения. Такой вид документа будет выдаваться Росгвардией и ее территориальными органами сроком на пять лет. Иностранцам оружие смогут передавать только охотпользователи, получившие в Росгвардии специальное разрешение на передачу иностранному гражданину охотничьего оружия для ношения и использования в целях охоты. При этом гражданин должен предъявить выданный в его стране документ о праве владеть оружием либо с соответствующим прошением должно выступить диппредставительство. Такое разрешение будет действовать не более 90 дней».

Он также отметил, что узаконенная передача оружия на время охоты является важнейшим правовым условием коммерческой охоты во всем мире.

Закон направляется на подпись Главе РБ и вступит в силу 15 июля 2023 года.