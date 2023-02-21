Во время послания Путина минутой молчания почтили память погибших участников СВО

Во время оглашения послания к Федеральному собранию президент России попросил почтить память погибших во время проведения специальной военной операции минутой молчания.

«Теперь мы снова вместе, а значит, стали еще сильнее. И сделаем все, чтобы на наши земли вернулся долгожданный мир. За это, за предков, за будущее детей и внуков, за воссоединение нашего народа сражаются наши герои», — сказал Владимир Путин, объявляя минуту молчания.

- Невыносимо тяжело женам, родителям. Так же тяжело, как гвардейцам, отстаивавшим Донбасс в годы Великой Отечественной войны. Наш долг — поддержать семьи, потерявшие близких, — подчеркнул президент России.