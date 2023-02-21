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Вчера, 14:21

Владимир Путин: Страны Запада играли краплеными картами

- Словно гордятся и упиваются своим вероломством, называя нормандский формат спектаклем.  Страны Запада играли краплеными картами, понятие чести не для них, привыкли «плевать» на весь мир. Позиция России — не может быть деления на "цивилизованные страны" и все остальные. Отрицаем любую исключительность», - сказал президент России Владимир Путин, оглашая свое Послание Федеральному собранию.

Владимир Путин отметил, что Запад занимался крючкотворством, закрывал глаза на политические убийства и репрессии со стороны Киева, поощряли нацистов на террористические действия. В результате американских военных кампаний погибли около миллиона человек и свыше 30 миллионов стали беженцами. Этого в мире никто не забудет, напомнил Путин.

«Москва делала все возможное, чтобы решить проблему миром, была терпелива. Но за спиной готовился другой сценарий. Это они развязали войну, а мы применили силу, чтобы ее остановить», - заявил Путин.

Президент отметил, что «мы  шаг за шагом, аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи».

Насаждать неолиберальные, тоталитарные по сути ценности — такова, по его словам, цель западной политики.

«Никто на Западе не считается с людскими жертвами, поскольку на кону стоят триллионы долларов», - сказал Президент. 

Автор:Азат Гиззатуллин
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