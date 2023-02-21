Президент Владимир Путин поблагодарил народ России за мужество и решимость. Выступая с посланием Федеральному собранию, глава государства выразил слова признательности всем российским военнослужащим и представителям силовых структур за героизм и попросил прощения, что не может перечислить всех причастных.

О также поблагодарил медиков, строителей, рабочих и инженеров оборонки, сельских тружеников, которые обеспечивают продовольственную безопасность, учителей, волонтеров, журналистов, прежде всего военкоров, за проявленную гражданскую позицию.

«Все мы гордимся, что наш многонациональный народ занял принципиальную позицию в отношении СВО, в этой поддержке проявился настоящий патриотизм», — сказал президент.