Максим Забелин рассказал о значении госфонда для помощи ветеранам и семьям погибших участников СВО

Сегодня Президент России в послании Федеральному собранию поручил создать специальный гофонд, для помощи ветеранам и семьям погибших участников СВО, а за каждой семьей предусмотреть закрепление персонального соцработника

"Ранее указом Главы республики в нашем регионе запустили меры поддержки участников СВО и членов их семей, — написал в соцсетях руководитель администрации Главы РБ Максим Забелин. - Также постоянно совершенствуем вопросы медицинской помощи, реабилитации и социальных мер. Не оставляем без внимания семьи, потерявшие близких. Постоянно помогают организации, предприятия, сообщества республики и отдельные предприниматели.

Максим Забелин добавил, что решение о создании специального госфонда позволит региональным и муниципальным властям улучшить меры поддержки. По его словам, вместе с обществом мы сможем сделать для участников и ветеранов СВО и членов их семей гораздо больше.