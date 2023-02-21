Депутат Госдумы Павел Качкаев прокомментировал послание президента России

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию прокомментировал «Башинформу» депутат Госдумы от Башкирии Павел Качкаев.

«Президент заявил, что в ближайшие 10 лет на восстановление инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства будет выделено порядка 4,5 трлн рублей. Это то, о чем мы говорили, наверное, последние лет восемь: для того чтобы нам сохранить и развивать инфраструктуру ЖКХ, необходимо порядка 400-500 млрд рублей в год.

4,5 трлн рублей - сумма, которая позволит в ближайшее десятилетие привести в порядок системы, снабжающие теплом наши города и поселки, свести количество аварий, к сожалению, еще имеющих место быть, к минимуму.

Очень важным я считаю посыл, что будет возрождаться микроэлектронная промышленность, на что будут выделены специальные средства.

Другой аспект, важный для развития промышленности: объявлен проект строительства арендного жилья для работников оборонно-промышленного комплекса. Суть в том, что сотрудник будет платить минимальную ставку, а остальное доплатит государство. Сейчас на рынке труда - нехватка рабочих профессий, и такая мера поддержки, думаю, приведет на предприятия нужное количество рабочих рук, что повлияет и на рост ВВП, независимо от внешних факторов.

Президент пообещал, что продолжатся развитие дорожных сетей, программа бесплатной газификации — ее распространят на детсады, школы, поликлиники. Для граждан она будет действовать на постоянной основе.

Много времени президент уделил поддержке специальной военной операции. Очень актуальна идея Фонда поддержки семей погибших военнослужащих, когда за каждой семьей нужно закрепить социального работника. Это очень важно, ведь эти семьи нуждаются в помощи и поддержке, как никто другой», — сказал Павел Качкаев.