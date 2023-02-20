Радий Хабиров порекомендовал жителям республики хорошее место новой работы

«Во всех поездках на предприятия обращаю внимание на условия труда, которые создает работодатель для своих сотрудников. Это не только конкурентная зарплата – еще и соцпакет, комфортные рабочие места, современное оборудование и многое другое, -написал в соцсетях Глава республики Радий Хабиров. - Резиденты особой экономической зоны «Алга» – ишимбайские швейные фабрики «Аркада» и ZASPORT – в этом смысле одни из наших лидеров. И сегодня они набирают сотрудников».



«Аркада» занимается пошивом спецодежды. Здесь работают около 400 человек, в новый перчаточный цех нужно еще 470 работников. Компания ZASPORT шьет повседневную и спортивную одежду. Официальный экипировщик олимпийской сборной России в марте открывает в Башкортостане фабрику. Нужны швеи, конструкторы, дизайнеры, технологи, бухгалтер, главный механик, водитель, электрик, системный администратор…



«Для тех, кто очень хочет работать, но не обладает нужными компетенциями, предусмотрено обучение, отметил Радий Хабиров. - Если хотите себя попробовать, вот контакты Юго-восточного межрайонного центра занятости населения: Стерлитамак, ул. К. Маркса, д. 101, тел. +7(3473) 42-04-00, 42-07-67, филиал в Ишимбае: ул. Зеленая, д.57а, тел. (34794) 2-99-08, 2-99-09, филиал в Салавате: ул. Октябрьская, д. 10а, тел. (34763) 7-61-14».