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Сегодня, 17:44

В Кугарчинском районе Башкирии строят новый мост

В деревне Альмясово Кугарчинского района Глава республики ознакомился с ходом строительства нового автомобильного моста длиной 21 м через реку Мряушлю.

Начальник участка подрядной организации «Дормост» Радик Исмаилов рассказал, что старое сооружение было в аварийном состоянии. В рамках реконструкции проложили временную объездную дорогу для местного транспорта. Строители готовят арматуру конструкции для насадки береговых опор и последующего монтажа пролёта. Работы выполняют с опережением графика. Обновлённое сооружение планируют ввести в строй к 1 сентября 2023 года.

Автор:Азат Гиззатуллин
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