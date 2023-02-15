Медработники «скорой помощи» и первичного звена получат надбавки к зарплатам

Врачи и медицинские работники первичного звена здравоохранения и скорой помощи получат надбавки к зарплатам благодаря решению президента страны, напомнил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на совещании по организации скорой медицинской помощи. На нем обсуждался проект модернизации службы СМП.

«Напомню, на встрече с Главой республики Владимир Путина дал ряд поручений по развитию службы скорой медицинской помощи.

Мы проводим целенаправленную работу по совершенствованию службы СМП, и она приносит свои результаты.

Завершилась децентрализация служб СМП: она представлена девятью межмуниципальными отделениями на базе медицинских округов. Работают два специализированных отделения в психиатрических больницах, расположенных в Уфе и Стерлитамаке.

Конечно, у водителей скорых большая нагрузка. Предложено увеличить им заработную плату, ввести доплату, как меру соцподдержки; рассмотрим этот вопрос.

Необходимо построить ряд модульных помещений от 2 до 8 бригад СМП. Скоро определим первоочередные потребности, чтобы начать решать вопрос уже в этом году», - написал башкирский премьер в своих соцсетях.