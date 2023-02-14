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Вчера, 18:15

Госдума приняла пакет законов для новых регионов РФ

Жители новых территорий уравнены в социальных правах.

Госдума РФ
Фото:Госдума РФ

14 февраля Государственная Дума приняла федеральные законы об интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в российское законодательство в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты. Жители новых регионов будут получать пенсии, выплаты на детей, другие социальные пособия и льготы, бесплатную медицинскую помощь и образование по российским законам, пояснили в пресс-службе ГД. Меры социальной поддержки должны заработать с 1 марта.

Социальные законопроекты определяют особенности, связанные с размером прожиточного минимума в новых регионах, выплатой пенсий, больничных, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком, поддержкой ветеранов, инвалидов и других категорий граждан.

Школьники с момента вступления закона в силу смогут получать горячее питание, бесплатные учебники, студенты — академическую и социальную стипендию, льготы на проезд.

Также в законах речь идет о признании образования, ученых степеней и званий, ранее полученных жителями четырех новых субъектов РФ, об особенностях лицензирования и аккредитации образовательных организаций.

Закон определяет переходные периоды для организации работы образовательных учреждений ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины в соответствии с российским законодательством. Все преподаватели из новых субъектов РФ до 1 сентября 2024 года будут освобождены от прохождения аттестации, чтобы интеграция происходила поэтапно.

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