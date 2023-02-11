Радий Хабиров и Максим Решетников посетили ЦУР Башкортостана

11 февраля в Уфе министр экономического развития России Максим Решетников и Глава Башкортостана Радий Хабиров посетили ЦУР Башкортостана. К двум традиционным для других российских ЦУР направлениям — обратной связи и информационному — в Башкортостане есть блок экономической аналитики. В числе его задач — управление значимыми проектами, контроль за соблюдением сроков «дорожных карт» по объектам. Гостю рассказали и об особенностях работы с обращениями жителей в соцсетях. В ЦУР Башкортостана на них не просто отвечают, а анализируют, сопоставляют и с итоговыми предложениями по решению проблем выходят на уровень совещаний в министерствах и ведомствах. Если необходимо, есть возможность организовать межведомственное взаимодействие, с внесением основных решений в протокол, со сроками и ответственными.

Еще одно направление данных отражается на дашбордах ЦУР Башкортостана — работа с большим и малым бизнесом в регионе. Есть многое: количество реализованных проектов предпринимателей в городах и районах республики по отраслям, новые рабочие места, льготы и меры поддержки от государства. Несколько реализованных проектов продемонстрировали на примере постов на экране в Группе для общения Радия Хабирова с бизнесом, которая активна на нескольких площадках в социальных сетях.

О дашбордах Многофункциональных центров, которые также интегрированы в систему Центра управления республикой, доложила директор регионального МФЦ Наталья Куприянова. Среднее время ожидания в очереди в офисах МФЦ в Башкортостане в 2022 году составило 2 минуты 35 секунд при нормативе 15 минут. Эти данные также отражаются на дашборде. Если в каком-то офисе время ожидания выйдет за предел норматива — точка на карте подсветится красным цветом.

С мини-докладами выступили специалисты различных отделов ЦУР Башкортостана. О социологических исследованиях, в том числе и по туризму, о мониторинге обращений жителей с помощью информсистем ЦУР — «Инцидент-менеджмент» и Платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», о задачах прикомандированных от министерств сотрудников.

Геннадий Разумикин, министр цифрового развития Башкортостана, в целом рассказал о дашбордах, которые интегрированы в ЦУР. 85 тематических панелей по 19 направлениям — это наработки профильных министерств и ведомств совместно с Минцифры Башкортостана. Информационные панели позволяют системно использовать данные и принимать правильные решения.

Максим Решетников отметил, что ЦУР по всей стране решают крайне сложные и важные задачи. И от слаженности действий зависит результат. Общаясь с сотрудниками уфимского ЦУР, он сказал:

— ЦУР Башкортостана — замечательный пример командной работы. Поздравляю и немного завидую, что у Радия Хабирова такая замечательная команда. На федеральном уровне регионам обязательно будем помогать, — подытожил Максим Решетников.

После в зале заседаний Центра управления республикой прошло совещание по вопросам социально-экономического развития Башкортостана.