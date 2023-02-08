Госдума приняла в первом чтении законопроекты по интеграции новых территорий

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о пенсионном обеспечении, обязательном социальном страховании и выплате пособий по безработице в новых регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной Думы.

«Законопроектами определяются особенности, связанные с размером прожиточного минимума в новых регионах, выплатой пенсий, больничных, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком, поддержкой ветеранов, инвалидов и других категорий граждан», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Особенности назначения мер социальной поддержки

Подготовленным законопроектом предусмотрен особый порядок установления среднего прожиточного минимума. Его размер используется для расчета объема помощи, в том числе единого пособия нуждающимся семьям, которое с 1 января введено по инициативе президента России Владимира Путина.

В этих четырех российских регионах его будут получать беременные женщины, а также семьи, в которых воспитываются дети до 17 лет.

Общероссийские меры соцзащиты распространятся и на людей с ограничениями по здоровью и другие льготные категории граждан.

«Одна из особенностей касается приема документов для назначения социальных пособий и выплат. У некоторых жителей новых регионов документы составлены на украинском языке. Закон позволит принимать их без нотариально заверенного перевода. Еще один важный момент связан с поддержкой инвалидов. Справки об инвалидности жителей новых регионов будут действовать до 2026 года. В течение этого периода им не придется проходить специальную комиссию, чтобы подтвердить свою инвалидность», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Пенсионное обеспечение в новых регионах

Другим законопроектом предусматривается, что с 1 марта пенсии для жителей новых регионов станут назначаться по заявлениям в соответствии с российскими нормами. В случае если у них нет возможности подтвердить свой заработок и стаж, предоставив документы от работодателей или государственных и муниципальных органов, вопросом будут заниматься специально созданные межведомственные комиссии.

Пенсии и надбавки к ним на новых территориях будут индексироваться.

Интеграция в систему социального страхования

Еще один законопроект направлен на включение новых российских субъектов в систему обязательного социального страхования. Документом определены и правила назначения по отечественным нормам пособий по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет, которые ранее не предусматривались в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Жители новых регионов смогут получать и компенсации при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях.

Интеграция в систему здравоохранения

В первом чтении принят законопроект об особенностях регулирования здравоохранения в новых регионах. Речь идет о признании квалификаций и лицензий, полученных медиками и фармацевтами этих территорий до вхождения их в состав России. Кроме того, в соответствии с поправками до конца 2025 года медицинская помощь в четырех новых субъектах РФ может оказываться без учета клинических рекомендаций.

В соответствии с еще одним принятым в первом чтении проектом закона до 1 января 2026 года респонденты на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не обязаны будут предоставлять первичные статистические данные в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.