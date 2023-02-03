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Вчера, 15:11

В Башкирии установили мораторий на проведение публичных слушаний в 2023 году

Премьер-министр Башкирии подписал изменения в постановление правительства республики от 8 апреля 2022 года № 144 «Об особенностях градостроительной деятельности в Республике Башкортостан в 2022 году». Об этом сообщили в пресс-службе республиканского кабмина.

Согласно документу, разработанному минстроем РБ, в 2023 году в регионе устанавливается мораторий на проведение публичных слушаний. По сути это пролонгация постановления от 2022 года. Такими полномочиями регионы наделил президент РФ.

«Перед строительным комплексом поставлена амбициозная задача. К 2030 году Башкортостан должен вводить ежегодно 4 млн кв. м жилья. При этом значимую роль в решении этой задачи будет решать индивидуальное жилищное строительство. Сегодня его доля превышает 60%. Малоэтажное строительство в нашей республике традиционно востребовано. Люди хотят и могут строить свое жилье. Наша задача максимально им в этом содействовать», — резюмировал Андрей  Назаров.

Несмотря на санкции, 2022 год стал лучшим по темпам строительства.  По итогам 2022 года в Башкортостане было построено 3 млн. 10 тыс. кв. метров. Это на 3,5% выше показателя 2021 года, и на 28,5% выше целевого показателя, установленного для республики в Едином плане по достижению национальных целей развития РФ. 

Как сообщал Башинформ, муниципалитеты были обязаны проводить общественные обсуждения перед разрешением строительства общественно значимых объектов.

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