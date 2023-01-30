Зеленский ввел санкции против компаний из Башкирии

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против «Башкирской содовой компании» и «Башкирской перевозочной компании», сообщается на сайте правительственного ресурса страны.

Согласно официальному документу, ограничения будут действовать 10 лет и включают блокировку активов и вывод капитала, аннулирование лицензий, а также ограничение операций и транзита через территорию Украины.

Помимо «БСК» и «БПК», в список включены еще 180 компаний из России и Белоруссии, среди которых «Уралкалий», «Щекиноазот», Сибирская лизинговая компания, «Беларуськалий», «СГ-Транс» и другие.

Как ранее сообщал «Башинформ», под санкции Зеленского попали четыре руководителя СМИ Башкирии — гендиректор ГУП ТРК «Башкортостан» РБ Рустам Зарафутдинов, гендиректор холдинга РБК Уфа Равиль Ватолин, бывший директор канала «Вся Уфа» Азамат Янбердин и гендиректор радиостанции Business FM в Уфе Станислав Челнынцев.