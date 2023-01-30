В Башкирии утвержден порядок получения налоговых льгот для инвесторов

Минэкономразвития Башкирии утвердило порядок получения инвесторами налоговых льгот. Таковые предоставляются инвесторам, заключившим соглашение на реализацию приоритетного инвестпроекта.

Опубликованный документ содержит алгоритм подготовки и выдачи заключений, прилагаемых к налоговым декларациям. На экспертизу материалов инвестора отводится 20 рабочих дней, 3 рабочих дня отводится на подписание главой ведомства.

Как сообщал Башинформ, статус приоритетного могут получить инвестпроекты, имеющие особую социальную и экономическую значимость. Таким проектам предоставляется широкий спектр преференций.

По итогам 2022 года в республиканском Перечне приоритетных находятся 39 инвестпроектов с общей суммой инвестиций 31,6 млрд руб. и созданием 1,9 тыс. рабочих мест. Объем налоговых льгот этим проектам составил 954,1 млн рублей, субсидий из республиканского бюджета — 143 млн рублей.