Радий Хабиров рассказал о заслуженном жителе республики

«Наша республика богата сильными педагогами и наставниками. И сегодня в моей рубрике #ЖЗЛ_Башкортостан — народный учитель России и Башкортостана Лиза Киямовна Агадуллина, — написал в соцсетях Глава республики Радий Хабиров. — За годы преподавания, с 1959 года, Лиза Киямовна подготовила более ста победителей и призёров Всероссийской олимпиады, два поколения учителей. Её методы востребованы и сейчас.



Пионервожатая в родной школе в Кигинском районе, студентка Бирского пединститута, преподаватель химии и биологии в Салаватском и Кигинском районах. Потом уфимские школы.

Лиза Киямовна училась, работала.



Своих учеников Лиза Киямовна никогда не заставляла зубрить — предлагала думать, размышлять. Методика обучения химии Агадуллиной до сих пор актуальна, её развивают в Республиканском инженерном лицее-интернате и в УГНТУ».