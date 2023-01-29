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Вчера, 14:47

Радий Хабиров рассказал о заслуженном жителе республики

соцсети
Фото:соцсети

«Наша республика богата сильными педагогами и наставниками. И сегодня в моей рубрике #ЖЗЛ_Башкортостан — народный учитель России и Башкортостана Лиза Киямовна Агадуллина, — написал в соцсетях Глава республики Радий Хабиров. — За годы преподавания, с 1959 года, Лиза Киямовна подготовила более ста победителей и призёров Всероссийской олимпиады, два поколения учителей. Её методы востребованы и сейчас.

Пионервожатая в родной школе в  Кигинском районе, студентка Бирского пединститута, преподаватель химии и биологии в Салаватском и Кигинском районах. Потом уфимские школы.
Лиза Киямовна училась, работала.

Своих учеников Лиза Киямовна никогда не заставляла зубрить  — предлагала думать, размышлять. Методика обучения химии Агадуллиной до сих пор актуальна, её развивают в Республиканском инженерном лицее-интернате и в УГНТУ».

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