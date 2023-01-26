Новости Башкортостана и Уфы
69.13
+0.17
75.33
+0.38
87.62
+0.15
-8 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Политика
Вчера, 13:10

В Башкирии установлен порядок приема госслужащими наградного оружия от глав иностранных государств

сайт Главы РБ
Фото:сайт Главы РБ

На официальном интернет-портале правовой информации РБ опубликован указ Главы Башкирии «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 30 января 2020 года №79 «Об утверждении порядка принятия гражданами Российской Федерации наградного оружия от глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств».

Как говорится в документе, госслужащие, получившие наградное оружие либо уведомление от главы иностранного государства или правительства иностранного государства о предстоящем получении наградного оружия, представляют в Управление Главы Республики Башкортостан по вопросам государственной службы и кадровой политики ходатайство о разрешении на его принятие. Должностное лицо, отказавшееся от принятия наградного оружия, предоставляет уведомление об отказе. В документе указаны сроки подачи ходатайств, а в приложении к указу даны формы документов, необходимых для заполнения. 

Автор:Роман Якимчук
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика