В Башкирии установлен порядок приема госслужащими наградного оружия от глав иностранных государств

На официальном интернет-портале правовой информации РБ опубликован указ Главы Башкирии «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 30 января 2020 года №79 «Об утверждении порядка принятия гражданами Российской Федерации наградного оружия от глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств».

Как говорится в документе, госслужащие, получившие наградное оружие либо уведомление от главы иностранного государства или правительства иностранного государства о предстоящем получении наградного оружия, представляют в Управление Главы Республики Башкортостан по вопросам государственной службы и кадровой политики ходатайство о разрешении на его принятие. Должностное лицо, отказавшееся от принятия наградного оружия, предоставляет уведомление об отказе. В документе указаны сроки подачи ходатайств, а в приложении к указу даны формы документов, необходимых для заполнения.