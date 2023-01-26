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Вчера, 15:53

Парламент Татарстана досрочно переименовал должность президента республики в раиса

Госсовет РТ
Фото:Госсовет РТ

Госсовет Татарстана принял решение отказаться от переходного периода в наименовании высшего должностного лица региона и начать применять новый вариант — «глава — раис Республики Татарстан». Об этом сообщается на официальном сайте республиканского парламента.

Как ранее сообщал «Башинформ», решение о новом наименовании должности главы субъекта было принято еще в декабре 2022 года, однако был установлен переходный период, в соответствии с которым новое наименование будет применяться только к вновь избранному руководителю региона. Нынешнего руководителя предлагалось называть президентом республики до окончания срока его полномочий в 2025 году.

Автор:Роман Якимчук
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