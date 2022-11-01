В Башкирии изменена госпрограмма по формированию современной городской среды

Правительство Башкирии внесло изменения в действующую государственную программу по формированию современной городской среды в регионе. Соответствующее постановление правительства опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Перечень объектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований республики на 2021-2024 годы включает в многочисленные парки, скверы, аллеи, пешеходные зоны, обелиски, площади, набережные, а также спортивные, детские, досуговые площадки и т.д.

Ознакомиться с перечнем общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 и 2023 годах, можно здесь.