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1 Ноября , 16:51

В Башкирии изменена госпрограмма по формированию современной городской среды

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Правительство Башкирии внесло изменения в действующую государственную программу по формированию современной городской среды в регионе. Соответствующее постановление правительства опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Перечень объектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований республики на 2021-2024 годы включает в многочисленные парки, скверы, аллеи, пешеходные зоны, обелиски, площади, набережные, а также спортивные, детские, досуговые площадки и т.д. 

Ознакомиться с перечнем общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 и 2023 годах, можно здесь

Автор:Галина Бахшиева
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