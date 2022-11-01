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1 Ноября , 13:12

Минпрому и минтруда Башкирии поручено подготовиться к получению поддержки из федерального бюджета

pravitelstvorb.ru
Фото:pravitelstvorb.ru

В связи с получением федеральной поддержки премьер-министр Башкирии поручил правительству решить ряд вопросов.

На прошлой неделе правительство РФ создало единый реестр получателей государственной поддержки инновационной деятельности. Благодаря ему предприятиям или компаниям, ранее уже получавшим такую помощь, не нужно повторно представлять документы при реализации нового проекта. Андрей Назаров поручил минпрому РБ обеспечить включение в этот реестр соответствующих республиканских предприятий.

Также минпрому нужно будет обеспечить привлечение федеральных средств на создание в регионе малых и средних центров проектирования электронных изделий (всего на это направление выделяется 1 млрд руб.), и совместно с республиканскими энергокомпаниями обеспечить исполнение решения правительства РФ сократить до 85 дней сроки технического присоединения к электросетям для малого и среднего бизнеса.  

Согласно «майскому» указу президента РФ («О мероприятиях по реализации государственной социальной политики») зарплата медицинских сестер и фельдшеров не может быть ниже средней по региону, врачи же должны получать в два раза больше. В целях реализации этого указа на федеральном уровне принято решение о выделении регионам свыше 58 млрд рублей на поддержку территориальных фондов обязательного медицинского страхования. В Башкортостан будет направлено почти 1,5 млрд руб.

«Прошу министерство семьи, труда и социальной защиты населения совместно с минздравом обеспечить полное освоение полученных федеральных средств в установленные сроки», — поручил премьер-министр Башкирии.

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