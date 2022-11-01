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1 Ноября , 15:34

Минфин Башкирии передал Госсобранию на рассмотрение проект бюджета республики

Это документ на 2040 страницах.

Госсобрание - Курултай РБ
Фото:Госсобрание - Курултай РБ

В Госсобрание – Курултай Башкирии внесен проект закона о республиканском бюджете на 2023 год и плановый бюджет на 2024-2025 годы. Президиум Госсобрания рассмотрит законопроект 2 ноября, затем работу с документами проведут профильные комитеты, отметили в пресс-службе Курултая республики. 

Как сообщалось ранее, на данный момент доходы бюджета республики на 2023 год спрогнозированы в объеме 265,1 млрд руб., расходы –  около 279,6 млрд руб. Дефицит планируется в размере 14,5 млрд руб., источники его финансирования определены. 

«Независимо от окончательных параметров, бюджет будет социально ориентированным. Распределение бюджетных доходов будет нацелено на максимальное исполнение государством своих обязательств перед гражданами. Приоритетами государственной бюджетной политики останутся качество жизни людей, развитие системы здравоохранения, образования, поддержка социально незащищенных групп населения и т. д. Поддержка экономики ориентирована на развитие реального сектора, на стимулирование предпринимательской активности. Бюджет всегда составляется осторожно и отражает самые скромные ожидания. На начальном этапе наша главная задача – полностью покрыть реальными источниками доходов социальные расходы и поддержать все бюджетозависимые сферы. В дальнейшем поступления в бюджет, которые не были изначально в нем учтены, станут дополнительным ресурсом для развития», — прокомментировал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. 

Вместе с проектом закона о бюджете в парламент республики представлен еще ряд документов и материалов: проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», предварительные итоги социально-экономического развития республики за первое полугодие 2022 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2022 год, прогноз социально-экономического развития республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, основные направления бюджетной политики республики на трехлетку.

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