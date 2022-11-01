Башкирские производители стройматериалов приняли участие в спецвыставке UzStroyExpo-2022

Башкирские производители строительных материалов представили свою продукцию на коллективном стенде на XI Международной специализированной строительной выставке UzStroyExpo-2022 в Узбекистане.

Представленные предприятия производят строительно-отделочные материалы, геоматериалы, системы умного освещения, металлические конструкции, двери, террасную доску, стеновые панели, монтажные лаги, дымоходы для отопительных котлов.

Как сообщили в министерстве внешнеэкономических связей Башкирии, республиканские компании провели свыше 90 встреч с потенциальными партнерами из Узбекистана, Казахстана, Беларуси, Турции, Ирана.

Помимо работы на стенде, представители предприятий выезжали в торгпредство России в Узбекистане, где обсудили вопросы по взаимодействию и развитию отношений в нынешних реалиях.

По данным ведомства, в I полугодии 2022 года Узбекистан занимает 10 место во внешнеторговом обороте Башкирии с долей 2,4%. По итогам 6 месяцев ВТО увеличился на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, при этом экспорт увеличился на 11,8%.